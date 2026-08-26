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Martha Luz Reyes asumió como nueva directora general de la Unidad de Información y Análisis Financiero

La funcionaria llega al cargo con experiencia en investigación criminal, derecho penal y servicio público.

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Redacción Semana
26 de agosto de 2026 a las 4:28 p. m.
La cartera de Hacienda, en cabeza de Miguel Gómez, dio la bienvenida a Martha Luz Reyes y destacó su trayectoria profesional.
La cartera de Hacienda, en cabeza de Miguel Gómez, dio la bienvenida a Martha Luz Reyes y destacó su trayectoria profesional. Foto: MinHacienda

Martha Luz Reyes asumió como nueva directora general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), entidad encargada de apoyar la prevención y detección del lavado de activos y la financiación de actividades criminales en Colombia.

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El Ministerio de Hacienda informó el nombramiento de Reyes y señaló que su llegada ocurre en un momento en el que se busca fortalecer las acciones institucionales contra los flujos de recursos provenientes de actividades ilícitas.

A través de sus canales oficiales, la cartera de Hacienda dio la bienvenida a la nueva funcionaria y destacó su trayectoria profesional. “Asume la Dirección General de una entidad estratégica para el país en la lucha contra el lavado de activos y las finanzas criminales”, indicó el Ministerio.

Según la información divulgada, Reyes cuenta con experiencia en investigación criminal, derecho penal y servicio público, áreas relacionadas con las funciones que desarrolla la Uiaf en el análisis de información financiera y la identificación de operaciones asociadas con posibles delitos.

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Pablo Andrés Rivas Herazo será el nuevo superintendente financiero del Gobierno de Abelardo De La Espriella

El Ministerio de Hacienda agregó que la nueva directora asumirá la conducción de la entidad con el propósito de continuar las labores orientadas a enfrentar el movimiento de recursos vinculados con actividades ilegales.

La Uiaf es una entidad del Estado que hace parte del Sistema Nacional de Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Entre sus funciones está recibir, analizar y comunicar información financiera que pueda servir de apoyo a las autoridades competentes.

El nombramiento de Reyes se produce mientras las instituciones encargadas de la lucha contra las economías ilícitas mantienen acciones de coordinación para fortalecer los mecanismos de análisis y respuesta frente a operaciones financieras relacionadas con actividades criminales.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, crucial en la recuperación fiscal del país, fue uno de los primeros en llegar.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, anunció el nombramiento. Foto: Daniel Jaramillo

El Ministerio de Hacienda reiteró que la nueva directora estará al frente de una entidad considerada parte de las herramientas del Estado para el seguimiento de operaciones sospechosas y la protección del sistema financiero frente a recursos de origen ilícito.

Con la designación, Reyes inicia su gestión al frente de la Uiaf, desde donde tendrá a cargo la dirección de los procesos de análisis financiero y cooperación institucional relacionados con la prevención del lavado de activos y las finanzas criminales en el país.