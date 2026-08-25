Economía

Gobierno nacional designó a Andrés Mauricio Cervantes como presidente de la Fiduprevisora

Por medio de un decreto, se informó la designación.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

25 de agosto de 2026 a las 10:18 p. m.
Cervantes tendrá diferentes retos en la entidad.
Cervantes tendrá diferentes retos en la entidad. Foto: Natalia Betancourt / Semana

El Gobierno nacional informó la expedición del Decreto 1288 de 2026, mediante el cual se realiza un encargo interinstitucional en la presidencia de la Fiduciaria La Previsora S.A. (Fiduprevisora).

El mandatario colombiano ratificó su apoyo a los proyectos en la capital.
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La decisión fue adoptada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el propósito de garantizar la continuidad administrativa y el adecuado funcionamiento de esta entidad.

A través del decreto, el Gobierno designó a Andrés Mauricio Cervantes Díaz, identificado como actual jefe de Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Sociedades, para asumir el cargo de presidente de Fiduprevisora.

En las afueras del edificio de la Fiduprevisora, ubicado en el norte de Cali, se presentó una tensa situación por cuenta de un grupo de maestros que agolpó la entrada para solicitar medicamentos y la autorización de citas con especialistas.Fotos Raúl Palacios / El Pais / 21 de Mayo del 2023 Cali.
La Fiduprevisora cumple un papel estratégico en el manejo de recursos Foto: Raúl Palacios

Esta medida responde a los mecanismos establecidos por la legislación colombiana para permitir la continuidad de la gestión pública mientras se define la titularidad definitiva del cargo.

La Fiduprevisora cumple un papel estratégico en el manejo de recursos y negocios fiduciarios vinculados al Estado colombiano, por lo que contar con una dirección administrativa estable resulta fundamental para garantizar el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la correcta ejecución de sus responsabilidades.

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El Ministerio de Hacienda indicó que el nombramiento se realiza en ejercicio de las facultades legales y constitucionales correspondientes, siguiendo los procedimientos administrativos establecidos.

Asimismo, el decreto ordena la comunicación oficial de la decisión a través de las dependencias encargadas de la gestión del talento humano.

Cientos de Maestros se encuentran a las afueras de la Fiduprevisora en busca de una solución para la entrega de sus medicamentos y órdenes para exámenes con especialistas.
La designación se da por medio del Ministerio de Hacienda. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Los principales retos de Fiduprevisora están relacionados con el fortalecimiento de la confianza institucional, la eficiencia administrativa y la adecuada gestión de los recursos públicos que tiene bajo su responsabilidad.

También debe avanzar en la modernización de sus servicios, facilitar los trámites y mantener una buena organización interna para enfrentar los cambios y cumplir con su papel dentro del Estado colombiano.