Pablo Andrés Rivas Herazo será el nuevo superintendente financiero del Gobierno de Abelardo De La Espriella

Pablo Andrés Rivas Herazo será el nuevo superintendente financiero de Colombia. Desde este cargo tendrá bajo su responsabilidad la inspección, vigilancia y control de las entidades financieras, aseguradoras y del mercado de valores, así como la protección de los derechos de los consumidores financieros.

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Rivas cuenta con experiencia en el sector público colombiano y con una trayectoria internacional. Es abogado y actualmente trabaja en el Banco de Inglaterra.

#ECONOMÍA | Pablo Andrés Rivas Herazo será el nuevo Superintendente Financiero (@SFCSupervisor). Es abogado y trabaja en el Banco de Inglaterra. Trabajó en la Superfinanciera entre 2013 y 2017. Él fue postulado para ser el director de la URF del Gobierno Petro pero se cayó su… pic.twitter.com/jG2GV4B9y1 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 19, 2026

Entre 2013 y 2017 estuvo vinculado a la Superfinanciera y llegó a ocupar la Dirección Legal para Intermediarios Financieros, cargo que aparece registrado oficialmente en 2017.

Durante esa etapa estuvo relacionado con asuntos de supervisión de intermediarios financieros y con acciones para prevenir el ejercicio ilegal de actividades financieras.

Es abogado de la Universidad de los Andes, institución en la que cursó una especialización en Legislación Financiera y una maestría en Derecho Privado.

Posteriormente, amplió su formación en el University College London (UCL), donde llevó a cabo estudios de posgrado en la School of Public Policy, con énfasis en gobierno, implementación de políticas públicas y análisis de datos.

De acuerdo con el periodista Jean-Pierre Serna, Rivas Herazo también tiene una faceta académica. En 2016 publicó una investigación relacionada con bitcoin, soberanía monetaria y supervisión por riesgos en Colombia, un trabajo que abordó uno de los fenómenos que comenzaban a generar discusión entre los reguladores financieros del país.

Superintendencia Financiera de Colombia Foto: Guillermo Torres /Semana

A esto se suma su experiencia como docente en la Universidad de los Andes y la Pontificia Universidad Javeriana, lo que completa un perfil que combina formación jurídica, experiencia regulatoria, conocimiento del sector financiero colombiano y exposición a estándares internacionales de supervisión.

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Durante la administración de Gustavo Petro fue postulado para asumir la dirección de la Unidad de Regulación Financiera (URF), pero el nombramiento finalmente no se concretó. Entre sus tareas estarán la vigilancia y el control de las entidades financieras, aseguradoras y de los participantes del mercado de valores, además de velar por la protección de los consumidores financieros.