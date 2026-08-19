Daniel Wills asume la dirección técnica del Comité Autónomo de la Regla Fiscal

Daniel Wills asumirá la dirección técnica del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), luego de desempeñarse durante los últimos cinco años como vicepresidente técnico y de estudios económicos de Asofondos.

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La organización informó que Wills presentó su renuncia al cargo para asumir su nueva responsabilidad en el organismo encargado del análisis de las finanzas públicas.

Durante su gestión en Asofondos, Wills estuvo al frente del equipo técnico y económico de la organización. Según el comunicado, su trabajo se concentró en el seguimiento de la calidad del debate público y en el análisis de asuntos relacionados con el sistema pensional colombiano.

Comité Autónomo de la Regla Fiscal Foto: SEMANA

La entidad señaló que, bajo su dirección, la vicepresidencia consolidó una producción técnica que se convirtió en referencia para el análisis del sistema pensional y aportó cifras, escenarios y argumentos para las discusiones sobre su funcionamiento.

Ese trabajo también estuvo relacionado con el debate sobre la reforma pensional. De acuerdo con Asofondos, el equipo produjo información y análisis técnicos destinados a aportar elementos para la discusión pública y para los distintos actores vinculados al sistema.

Además de sus funciones técnicas, Wills estuvo al frente de actividades de liderazgo dentro de la organización. El comunicado destaca su participación en espacios de discusión con colegas, representantes del sector, la academia y el Gobierno.

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, se refirió a la salida de Wills y a su trayectoria en la organización.

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“Daniel ha sido un pilar fundamental para Asofondos durante estos años. Su liderazgo técnico y su compromiso con la evidencia han sido clave para que el país cuente con información confiable sobre el sistema pensional”.

Anunciamos que Daniel Wills (@danielwillsr) deja la Vicepresidencia Técnica de Asofondos, cargo que ocupó durante cinco años, para asumir como nuevo director técnico del @CARFColombia.



Agradecemos a Daniel por su liderazgo, rigor y compromiso con el sistema pensional. Su aporte… — Asofondos (@fondosdepension) August 19, 2026

Con su llegada al CARF, Wills pasará a desempeñar funciones relacionadas con el análisis técnico de las finanzas públicas y el seguimiento de la regla fiscal.

“Le agradecemos profundamente su dedicación y le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa al frente de la Dirección Técnica del CARF”, destacó Velasco.