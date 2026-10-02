Fenalco celebra suspensión del decreto sobre negociación colectiva multinivel de los sindicatos

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente los efectos del Decreto 234 de 2026, mediante el cual el Gobierno de Gustavo Petro estableció nuevas disposiciones para la negociación colectiva multinivel. La decisión se produjo luego de la demanda de nulidad presentada por la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO), que cuestionó el alcance de las facultades reglamentarias utilizadas por el Ejecutivo.

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El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, celebró la decisión y señaló que esta respalda los argumentos expuestos por el gremio ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Según FENALCO, el Gobierno se habría excedido en sus facultades al crear un régimen jurídico autónomo en materia de negociación colectiva sin contar con autorización del Congreso de la República.

Sobre esto, Cabal expresó que “Esta decisión confirma la importancia de respetar la Constitución, la separación de poderes y las competencias de cada rama del Estado”.

El decreto pretendía implementar por vía reglamentaria disposiciones de la reforma laboral que no fueron aprobadas por el Legislativo. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

El gremio había advertido que el Decreto 234 introducía nuevas reglas para las relaciones laborales estableciendo un modelo obligatorio de negociación colectiva multinivel, con unidad de pliego, mesa y convención, que, según su posición, no estaba contemplado en la legislación vigente.

FENALCO también sostuvo que el decreto pretendía implementar por vía reglamentaria disposiciones de la reforma laboral que no fueron aprobadas por el Legislativo.

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De acuerdo con Cabal, el Gobierno anterior pretendía que unos pocos sindicatos decidieran por todo un sector económico, incluyendo a micro y pequeñas empresas del país, y que cobraran un aporte obligatorio a todos los trabajadores del sector, sin importar sus ingresos.

“Como lo hemos sostenido desde el comienzo, la negociación colectiva debe desarrollarse dentro del marco de la ley, con garantías para trabajadores y empleadores y respetando las competencias del Congreso. No se pueden imponer por decreto nuevas reglas de juego ni cargas que afecten la competitividad de las empresas”, concluyó Cabal