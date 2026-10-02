“No vamos a permitir que las protestas detengan el 42 % del comercio internacional”

Era una de las más esperadas en el Congreso de Colfecar 2026 que concluye en este viernes en Cartagena.

La presencia de la ministra de Transporte, Elsa Noguera, en el evento en el que están grandes empresas que se dedican a la movilidad de la carga en el país, ya sea con el transporte, la logística o la inteligencia artificial, había sido anunciada previamente por el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien se adelantó a expresar que sería ella la que plantearía las soluciones a los dolores de cabeza que estaban exponiendo.

Así fue. Lo primero que confirmó Noguera fue la reactivación del llamado Plan Meteoro, que toca con el tema más costoso para los transportadores: la inseguridad.

“La inseguridad ha costado $ 12,4 billones desde 2023″: José Manuel Restrepo

En ese sentido, afirmó que es consciente de los bloqueos, las protestas, las dificultades de orden público que terminan impactando la actividad del transporte, que es determinante para el resto de la economía.

Pero en particular, el problema de la inseguridad, teniendo en cuenta que es el común denominador de los reclamos de transportadores, está entre las prioridades.

Vuelve el Plan Meteoro

De hecho, confirmó el retorno del Plan Meteoro cuyo retorno confirmó dijo que ya se está movilizando el recurso para equipos blindados de la policía, tanquetas y demás herramientas para que la Fuerza Pública tenga cómo proteger a la población y a los transportistas.

Se trata de un dispositivo de seguridad de las Fuerzas Militares que se despliega en las carreteras nacionales y busca garantizar la movilidad.

Renovar 100 vehículos de carga en 4 años proponen transportadores a Gobierno

Es un plan que trasciende los alcances comunes para el manejo del tránsito, pues su orientación es prevenir y responder ante amenazas de grupos armados y delincuencia en los corredores viales.

Elsa Noguera, ministra de Transporte, en rueda de prensa durante el Congreso de Colfecar. Foto: Colfecar / Cortesía

Corredor Buga-Buenaventura

Durante los tres días de la jornada académica del Congreso de Colfecar el sector transporte ha puesto sobre la mesa las dificultades que enfrenta para crecer, lo que ahora es “mantra” para el gobierno. Una a una, Noguera fue exponiendo lo que hará en cada frente, por lo cual, les aseguró a los transportistas que no permitirá que en el corredor Buga-Buenaventura, por donde pasa el 42 % del comercio internacional, se siga deteniendo el paso por personas o comunidades, aunque resaltó que respetará el derecho al diálogo, pero sin vías de hecho.

Así, recordó que está para comentarios el borrador de decreto que modifica el Decreto 003 de 2021, que es la norma que establece los lineamientos para la protección del derecho a la protesta pacífica y la actuación de las autoridades en esos casos.

Elsa Noguera, ministra de Transporte, en Colfecar Foto: Colfecar / cortesia

Reforma a la ley de APP

Son múltiples los cuellos de botella que enfrenta el sector transporte, lo que lo hace menos competitivo que lo de países de la OCDE, y, peor aún, de los países vecinos. Los recursos públicos escasean, en medio de una crisis fiscal, pero la ministra Noguera señaló que encontró obras contratadas que ya está financiadas y que probablemente, están paralizadas en el nudo de los trámites. En ese sentido, el camino será optimizar, y parte de ello será la reforma a la ley de APP-Alianzas Público Privadas, con lo cual, se buscará adicionarle tiempo a las concesiones, ante la estrechez de liquidez en el sector público. “Esto incluye puertos, aeropuertos, corredores viales”, aseguró.

Prometió soluciones en cada uno de los problemas que enfrenta el sector transporte, los cuales, fue abordando uno a uno. Puso, por ejemplo, el caso de la doble calzada alterna a la vía interna a Buenaventura, para facilitar la movilidad de la carga, y precisamente, la iniciativa de ampliar las APP sería la estrategia para poder financiar y completar los corredores.

Y como pasarán del discurso a la acción, les dijo a los transportadores que ya se están demoliendo las viviendas que compraron para construir demolición de las viviendas compradas para construir la doble calzada de la vía alterna interna a Buenaventura, en el corredor Buga-Loboguerrero-Buenaventura.

La ministra aseguró que en su agenda para el sector, una de las tareas es “acelerar”, para lo cual, está revisando desde las iniciativas privadas como las alianzas público privadas.