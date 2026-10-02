“Surge la CUT ‘Milagro’”: señalan que 11 de los 21 miembros del comité ejecutivo estarían con Abelardo De La Espriella

Por medio de una carta suscrita por diez integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), se conoció que 11 de los 21 miembros de la dirección establecieron una nueva distribución de cargos y una correlación de fuerzas dentro de la organización.

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El documento, titulado “Surge la CUT ‘Milagro’”, señala que la nueva mayoría tomó estas decisiones sin contar con los otros diez integrantes del Comité Ejecutivo. Uno de los asuntos planteados en la carta es la continuidad de Fabio Arias como presidente de la central sindical.

Esto otro no puede pasar desapercibido:



Dice en esta carta @fabioariascut (y otros) que 11 de los 21 miembros del comité ejecutivo de la @cutcolombia están ahora con el gobierno de @ABDELAESPRIELLA



Lo llaman la CUT "Milagro", a días de comenzar negociaciones del mínimo



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Según los firmantes, los 11 integrantes buscan que Arias continúe al frente de la CUT y no contemplan un nuevo acuerdo con los otros diez miembros de la dirección.

“Es imposible hacer un acuerdo con un sector del abelardismo y, a renglón seguido, decir que se puede presidir la CUT sin la participación y un acuerdo con los y las 10 de la CUT”, señala la carta.

El documento también hace referencia a la composición de la nueva mayoría. Los diez dirigentes mencionan al sector del presidente de Sinaltrainagro, del que aseguran que proclamó su adhesión a Abelardo De La Espriella, así como a un sector de Dignidad y Compromiso que, según los firmantes, se ha manifestado en contra de que la CUT se declare en oposición al Gobierno.

Los autores de la carta consideran que la nueva distribución interna puede tener incidencia en la posición de la central frente al Ejecutivo.

“Lo anterior es un mal mensaje para la CUT y para el conjunto de las organizaciones sindicales, sociales, populares y políticas que hoy desarrollan la oposición al Gobierno”, afirma el documento.

Uno de los asuntos planteados en la carta es la continuidad de Fabio Arias como presidente de la central sindical. Foto: CUT / Youtube

El pronunciamiento se conoce a pocas semanas del inicio de las negociaciones sobre el salario mínimo, proceso en el que participan el Gobierno, las organizaciones sindicales y los representantes de los empleadores.

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En la carta, los diez integrantes hacen un llamado a las organizaciones sociales, populares y políticas para contribuir a la unidad de la CUT y plantean “reestructurar el enfoque que hoy se quiere imponer como CUT ‘milagro’, dada la nueva correlación de fuerzas”.