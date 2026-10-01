El Gobierno nacional radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley del Presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR) para el bienio 2027-2028, por un monto de $ 27,54 billones de pesos, equivalente al 1,4 % del Producto Interno Bruto (PIB).

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De acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los ingresos proyectados representan una reducción del 11 % frente a los $ 30,96 billones presupuestados para el bienio 2025-2026, cuando correspondían al 1,5 % del PIB.

Hacienda radica proyecto de Presupuesto de Regalías por $27,5 billones Foto: MinHacienda

Del total previsto para el nuevo periodo, el 77,8 %, equivalente a 21,43 billones de pesos, provendría de ingresos corrientes, mientras que el 22,2 % restante, unos 6,11 billones de pesos., correspondería a otros ingresos, principalmente rendimientos financieros.

El proyecto asigna 25,93 billones de pesos a inversión, cifra que representa el 94,2 % del presupuesto total. Otros 964.000 millones de pesos estarían destinados al ahorro mediante el Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet).

Para administración y el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control se contemplan 643.000 millones de pesos.

En cuanto a la distribución de los recursos de inversión, la asignación regional contempla $ 7,28 billones de pesos; las asignaciones directas, $ 5,37 billones; la inversión local, 3,21 billones de pesos; y Ciencia, Tecnología e Innovación, 2,14 billones de pesos. Para la asignación para la paz se proyectan 7,59 billones de pesos.

Hacienda radica proyecto de Presupuesto de Regalías por $27,5 billones Foto: MinHacienda

El documento también incluye recursos para la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026. Entre las inversiones previstas figuran proyectos de infraestructura vial, servicios públicos, vivienda e instalaciones comunitarias, con criterios de gestión del riesgo de desastres.

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El Ministerio de Hacienda señaló que la iniciativa busca “concentrar los recursos en proyectos estratégicos de inversión para el desarrollo territorial”.

Además, plantea articular las regalías con políticas de seguridad energética y armonizar el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables con la protección ambiental y social de los territorios.