José Manuel Restrepo anunció la reestructuración de 70 proyectos clave del Estado para lograr un crecimiento del 6 %

Se empiezan a conocer los primeros pasos del Gobierno colombiano para sacudir la economía nacional y lograr una reactivación que permita recuperar el camino de la producción.

En ese sentido, el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, anunciaron que culminó el proceso de reestructuración de 70 proyectos del Estado, que son considerados estratégicos para lograr la meta de un crecimiento del 6 %.

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“Como dice el presidente, ministro, no existe Patria Milagro si no logramos una economía milagro. Y no habrá economía milagro si Colombia no logra algo que es fundamental: crecer de manera sostenida”, expresó Restrepo en una declaración que dio en la Casa de Nariño.

Y avanzó en su intervención: “Esa es la misión que nos encomendó el presidente Abelardo De La Espriella: hacer crecer la economía al 6 %. Y para lograrlo tenemos que producir más, tenemos que fortalecer nuestras empresas, tenemos que exportar más, tenemos que atraer inversión y tenemos que generar más empleo”.

“Justamente por eso estamos avanzando en la agenda Misión Crecer, que significa abrirle nuevos mercados a Colombia. Crecer también significa atraer inversión y por eso hemos creado el primer portafolio de inversiones de la Patria Milagro”, recalcó el vicepresidente.

El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, revelaron detalles de la reestructuración del primer portafolio, que incluye más de 70 proyectos estratégicos en energía, tecnología, infraestructura y agricultura. https://t.co/f0wz5K9jDc pic.twitter.com/WRIvqHvR7V — Revista Semana (@RevistaSemana) September 30, 2026

También puso sobre la mesa que “ese proyecto reúne más de 70 proyectos estratégicos en sectores como energía, agricultura, minería, transporte, turismo sostenible, infraestructura, data centers, tecnología. Son ellos proyectos reales, listos para encontrar capital, para convertirse en productividad, para convertirse en inversión y en crecimiento para Colombia”.

Sobre esos proyectos productivos para la Nación, el vicepresidente confirmó que se realizará la primera Milagro Week, en Nueva York, del 16 al 19 de noviembre.

“Y este es un gran encuentro con inversionistas, con empresas, fondos, banca multilateral, banca internacional y con una meta muy ambiciosa, que significa presentar proyectos por 75 billones de pesos. Porque crecer no es solamente una cifra del PIB. Crecer es producir más, crecer es formalizar más empresas, es generar más empleo de calidad, es mejorar los ingresos de las familias colombianas, es construir una economía más grande, más dinámica, que genere recursos para invertir en educación, en salud, en vivienda, en infraestructura, en bienestar. Que al final, cuando crece la economía, crecen las oportunidades y se fortalece la confianza”, puntualizó Restrepo.

A su turno, el ministro de Comercio complementó el plan con otros detalles: “Ya tenemos avances concretos. Destrabamos los acuerdos con Singapur y con Emiratos Árabes Unidos, que fueron presentados al Congreso de la República, y seguimos fortaleciendo la Alianza del Pacífico. Esto abre nuevos mercados para nuestros productores y genera más oportunidades para exportar, atraer divisas y crear empleo”.

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“Es la primera vez en la historia de Colombia donde tenemos un portafolio unificado para presentarlo ante inversionistas, empresas, fondos y la banca internacional y multilateral. Porque no se trata solamente de tener buenos proyectos, sino de llevarlos a la realidad, ejecutarlos y ponerlos en marcha”, puntualizó.