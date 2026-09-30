Política

El Campín no será desmontado para construir nuevo estadio en Bogotá: Sencia aseguró que seguirá activo durante la construcción

El nuevo estadio será categoría A de la FIFA, con tecnología a la altura de grandes estadios del mundo.

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Redacción Semana
30 de septiembre de 2026 a las 10:15 a. m.
Estadio El Campin no será desmontado mientras se construye el nuevo estadio.
Estadio El Campin no será desmontado mientras se construye el nuevo estadio. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El CEO de Sencia, empresa operadora de el Estadio El Campin y también la encargada de la construcción del nuevo Estadio en Bogotá, se refirió este miércoles a los detalles sobre la construcción del nuevo escenario en la capital colombiana.

Detalló que, aunque inicialmente se había detallado que el Campin empezaría a ser desmontado para construir el nuevo estadio, lo cierto es que ya no será así. El nuevo estadio se construirá en un predio al lado del anterior, y este, el anterior, no se desmontará sino hasta que entre en operación el nuevo escenario.

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