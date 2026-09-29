BID le da espaldarazo a Misión Crecer que lidera José Manuel Restrepo

La apuesta del Gobierno de Abelardo De La Espriella de aplicar estrategias para que la economía colombiana retome su crecimiento y el producto interno bruto (PIB) llegue a niveles de 6 %, tuvo un nuevo avance con la reunión sostenida entre el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, y representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El encuentro trató sobre la estrategia conocida como Misión Crecer, la cual le fue encomendada a Restrepo, de manera que busque caminos para impulsar la inversión y la productividad en Colombia.

De esa manera, con modernización del Estado y atracción de inversión, se busca mover la economía y el BID mostró su respaldo a la iniciativa.

Ramiro López Ghio, representante del BID en Colombia, se refirió a lo que hará el BID dentro de este objetivo. “Apoyará la identificación de empresas interesadas en proyectos en Colombia y la promoción de las Milagro Week, cuya primera jornada se realizará el 16 de noviembre en Nueva York”, confirmó el vocero.

La participación del BID será definitiva para lo que ya se había anunciado: Colombia presentará un portafolio de 176 proyectos, de los cuales 37 son prioritarios, en sectores como infraestructura, energía, minerales críticos, turismo y tecnología.

Reunión BID y gobierno colombiano Foto: Vicepresidencia de la República / Cortesía

La idea es que se establezcan conexiones directas con inversionistas, fondos y empresas con capacidad de financiar y desarrollar proyectos en el país.