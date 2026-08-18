Economía colombiana creció 3,5 % en el segundo trimestre de 2026: Mundial de Fútbol le dio buen impulso a la cifra

Este 18 de agosto, el Dane presentó el más reciente informe del Producto Interno Bruto (PBI) para el segundo trimestre del año, que se ubicó en un 3,5 % en su serie original anual. Es decir, al comparar junio de 2025 con junio de 2026. Respecto a la cifra de año corrido, esta se ubicó en un 2,9 %.

Colombia sigue lejos del grado de inversión: la calificadora Fitch señala lo que tendrá que corregir el país

Es importante recordar que la medición del PIB se realiza cuatro veces al año, para determinar cuál es el crecimiento de la economía. Sin embargo, de manera mensual se realiza el ISE, que es el Índice de Seguimiento a la Economía, que detalla cuál es el crecimiento en cada mes del año, es decir, a corto plazo.

El PIB de Colombia creció 3,5% durante el segundo trimestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025, según el más reciente reporte del Dane. Foto: Adobe Stock

Si se compara con el primer trimestre del año, el avance en la cifra fue del 1,3 %. El PIB para el segundo trimestre demostró una respuesta frente a efectos en sectores como el de la administración pública, con un crecimiento del 10 %. En segundo lugar se ubicó el de actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios, con un crecimiento del 9,5 %.

Ecopetrol anuncia importante movimiento en la empresa: este fue el millonario negocio que hizo

En esta última categoría entra a jugar en la cancha el Mundial de Fútbol, que fue uno de los eventos que más movió la economía durante este tiempo, dado el aumento del gasto de los colombianos, sobre todo en la compra de distintos bienes y también la inversión en actividades relacionadas directamente con la transmisión de los partidos de fútbol, entre otros aspectos.

En lo corrido del año, hasta el segundo trimestre, la economía colombiana registra un crecimiento de 2,9%, de acuerdo con las cifras reveladas por el Dane. Foto: Adobe Stock

En la cifra se evidencia también el crecimiento de un sector clave en la economía colombiana.

Se trata del comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida, que creció un 2,2 %, contribuyendo 0,5 puntos porcentuales a la variación anual, de acuerdo con la medición.