Colombia sigue lejos del grado de inversión: la calificadora Fitch señala lo que tendrá que corregir el país

La calificación de riesgo de Colombia, la cual mide la capacidad del país de honrar sus obligaciones financieras y que es determinante para la inversión extranjera, se encuentra actualmente dos niveles por debajo del grado de inversión, lo que limita los recursos que pueden llegar al país y encarece la deuda.

Por lo anterior, es clave la opinión de las calificadoras de riesgo sobre cómo el país puede mejorar en este campo. Precisamente, este martes 18 de agosto, Fitch Ratings realizó un evento en Bogotá, en donde explicaron que la posibilidad de que Colombia suba su nota dependerá, principalmente, de que el Gobierno muestre una trayectoria creíble de reducción del déficit y estabilización de la deuda durante los próximos años.

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Así lo aseguró Richard Francis, cohead de las Américas de Fitch Ratings, quien recordó que en diciembre de 2025 ellos bajaron la nota soberana de Colombia a BB, con perspectiva estable. Desde ese nivel, el país necesita avanzar dos escalones para recuperar el grado de inversión de Fitch, que comienza en BBB-. Francis advirtió que antes será necesario demostrar que las cuentas fiscales pueden regresar a niveles más cercanos a los de otros países con una calificación similar.

Según el ejecutivo, el desafío supone un ajuste cercano a tres puntos del PIB, el cual, además, no se lograría en el corto plazo. Hacerlo únicamente por el lado del gasto sería “muy difícil”, debido a la rigidez de buena parte del presupuesto. Aunque Fitch no recomienda al Gobierno qué medidas adoptar, Francis señaló que una combinación de acciones sobre ingresos y gastos sería más razonable.

Richard Francis, analista para América Latina de Fitch Ratings. Foto: Fitch Ratings

En materia de gasto, planteó que existen mecanismos para reducir gradualmente su peso dentro de la economía. Mencionó, por ejemplo, la posibilidad de limitar durante varios años el aumento de algunos rubros a la inflación, de manera que, si el PIB nominal crece más rápido, esas obligaciones pierdan participación como porcentaje del producto.

Pero para Fitch no basta con cuadrar las cuentas de 2027. Francis dijo que sería mejor para los mercados conocer un plan fiscal para los cuatro años de gobierno, con señales sobre los ajustes previstos para 2028, 2029 y 2030. También señaló que los primeros uno o dos años de una administración suelen ofrecer la mayor oportunidad política para tramitar reformas importantes y en este campo será determinante la gobernabilidad que logre el gobierno de Abelardo De La Espriella.

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A ese desafío se agregó el terremoto. Las estimaciones preliminares ubican las necesidades de atención y reconstrucción en alrededor de 30 billones de pesos, en momentos en que el déficit fiscal ronda el 7 % del PIB. Francis advirtió que esos gastos aumentarán la presión sobre las cuentas públicas, aunque parte del impacto podría manejarse mediante reasignaciones presupuestales o distribuyendo los desembolsos durante varios años.

La deuda es otro punto de atención. Francis señaló que podría acercarse al 65 % del PIB, mientras que la mediana de los soberanos ubicados en una categoría comparable ronda el 45 %. Para mejorar la calificación, Colombia tendría que estabilizar ese indicador y luego llevarlo hacia niveles más próximos a los de sus pares.

Deuda de Colombia. Foto: El País

El crecimiento completa la ecuación. Francis recordó que la inversión en Colombia históricamente superaba el 20 % del PIB, pero cayó y todavía no muestra una recuperación fuerte. Sin mayor inversión, será difícil elevar de forma sostenida el crecimiento potencial de la economía. Su estimación es que este año el país crezca un 2,7 % y un 2 % en 2027, esto último debido al impacto de las mayores tasas de interés.

Fitch no anticipa una decisión inmediata sobre la nota del país. La calificadora analizará el presupuesto y las señales de ajuste de mediano plazo. El Gobierno, dijo Francis, todavía tiene tiempo para mejorar la trayectoria fiscal; la clave será demostrar que el déficit y la deuda pueden dejar de crecer sin sacrificar la capacidad de expansión de la economía.