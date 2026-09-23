“Con el gas no hay solución mágica. Es paja que va a llegar gas barato de Venezuela”: Juan Ricardo Ortega, presidente de GEB

La crisis del gas cada vez muestra más sus tentáculos. Y la menor disponibilidad de este combustible, que ya está siendo importado en más del 30 %, está ejerciendo una fuerte presión sobre otros sectores, como el energético, lo que, de paso, se lleva por delante toda la economía, pues sin ese insumo principal no hay producción.

Las empresas generadoras, distribuidoras o las que ofrecen los servicios de redes para la transmisión de energía están pasando aceite, y así lo hizo saber Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá-GEB. En su intervención contó que deben disponer de una contingencia para cubrir la falta de pago de la empresa Air-e y no tener que llegar a suspender el servicio. “Estoy destrozado con las provisiones financieras que tenemos que hacer por el chistecito de Air-e, que nos cuesta 300.000 millones”. Ello, debido a los pasivos billonarios con los agentes generadores y transmisores del sistema que tiene la empresa distribuidora de energía en el Caribe, que se mantiene intervenida por el Estado, con deudas que se acercan a los $5 billones, con acreedores del sector eléctrico.

Ortega fue subiendo el tono de su reclamo ante la crisis energética, cuando se detuvo en el tema del gas y fue interrogado sobre cuál podría ser “la solución mágica”.

Al respecto, criticó lo que está sucediendo en el mercado del gas, alrededor del cual dijo, “vivimos comiendo cuento, cuando en realidad, vienen 6 o 7 años en los que vamos a comer M… por lo que decidieron hacer. No fue que sobrevino una circunstancia que afectó la disponibilidad de gas”, expresó.

Sin señales de pago

Para Ortega, esta es la hora en la que aún no tienen la certeza de que les van a pagar las deudas que tiene el Estado con los integrantes de la cadena, la cual requiere ahora de todos sus eslabones para enfrentar el fenómeno de El Niño.

*Noticia en desarrollo…