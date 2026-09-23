Enel Colombia duplica capacidad de subestación eléctrica en Soacha

Enel Colombia amplió de 450 a 900 MVA la capacidad de la Subestación Nueva Esperanza, ubicada en Soacha, Cundinamarca, con una inversión cercana a los $75.000 millones. El proyecto hace parte del Plan de Expansión Bogotá-Región 2030 y busca responder al crecimiento de la demanda energética en Bogotá y el centro-oriente del país.

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La ampliación incluyó la instalación de un segundo banco de autotransformación de 500/115 kV, con capacidad de 450 MVA, lo que permitió duplicar la capacidad total de la subestación. También se incorporaron tres transformadores de última generación, de aproximadamente 120 toneladas cada uno, destinados a transformar la energía de 500 kV a 115 kV y conectar la infraestructura directamente al Sistema de Transmisión Nacional.

Según Enel Colombia, la obra fue energizada en tiempo récord y permitirá fortalecer la confiabilidad de la red regional y reducir riesgos operativos ante posibles contingencias en el suministro.

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El montaje requirió cierres viales programados, pasos controlados sobre el río Bogotá y adecuaciones en las vías de acceso a la subestación.

La infraestructura beneficiará a más de cuatro millones de personas y busca respaldar el crecimiento habitacional e industrial de la zona, además de facilitar la distribución de mayores volúmenes de energía.