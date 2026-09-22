Pietrán amplía su portafolio de bienestar con nuevas opciones de proteínas

Pietrán, marca especializada en nutrición de Grupo Nutresa, presentó una nueva estrategia de comunicación y expansión de portafolio bajo la campaña ‘Cuidarte tan bien es elegir Pietrán’, con la que busca promover hábitos cotidianos asociados al bienestar y una alimentación consciente.

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La iniciativa plantea que el cuidado de la salud puede incorporar acciones sencillas y constantes, como mantenerse hidratado, realizar pausas activas y elegir proteínas magras para las comidas diarias.

En su categoría de cárnicos, la marca proyecta comercializar más de 13,2 millones de paquetes de jamón al año, equivalentes a más de un millón de unidades mensuales. Su oferta incluye referencias de cerdo, pavo y pollo, con productos elaborados a partir de un único tipo de carne.

Según la compañía, sus jamones aportan hasta 15 gramos de proteína por cada 100 gramos, dependiendo de la referencia, y tienen un contenido máximo de 1,1 gramos de grasa saturada por cada 100 gramos en esta línea.

La marca también destacó la evolución de su formulación. De acuerdo con Pietrán, desde antes de 2015 redujo en 25 % el contenido de sodio de su portafolio y, a cierre de 2025, esta reducción representó más de 4.000 toneladas de sal acumuladas en el Negocio Cárnico durante la última década.

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Como parte de su estrategia multicategoría, Pietrán también fortalece su oferta de pescados. Para 2026 proyecta un crecimiento superior al 30 % en volumen y del 50 % en valor frente al periodo anterior, con más de 431.800 unidades, equivalentes a unas 112 toneladas.

El portafolio incluye atún, salmón, tilapia y trucha, con presentaciones como filetes, centros y medallones. La compañía señala que sus productos se comercializan sin mermas y en empaques al vacío, buscando facilitar su preparación y conservación.