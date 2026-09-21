Puerta de Oro cambia de dueño: Isagen adquiere el mayor parque solar de Colombia

El Fondo V de Infraestructura, gestionado por Patria Investments, anunció la venta del 100 % de su participación controlante en Puerta de Oro a ISAGEN. La operación corresponde al cierre del ciclo de inversión del proyecto, que ya entró en operación comercial, y está sujeta a las aprobaciones regulatorias correspondientes.

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Ubicado en los municipios de Guaduas y Chaguaní, Cundinamarca, Puerta de Oro cuenta con una capacidad instalada de 360 MWp y más de 511.000 módulos distribuidos en 530 hectáreas. El parque tiene una generación estimada de 728 GWh anuales, equivalente al consumo de más de 390.000 hogares, y permitirá compensar cerca de 370.000 toneladas de CO2 cada año.

Durante su construcción, el proyecto generó más de 2.000 empleos, de los cuales 95 % correspondieron a mano de obra local. Además, contempla transferencias de Ley 99 a los municipios de Guaduas y Chaguaní e inversiones sociales en educación, acceso al agua e infraestructura comunitaria.

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Con la adquisición, Isagen incorporará el parque a su portafolio de generación renovable. La compañía señaló que la operación hace parte de su estrategia para incorporar 1.000 MW adicionales de energía solar en los próximos años.

El proyecto tuvo una financiación bajo esquema Project Finance por más de $1 billón, con participación de Bancolombia, Grupo Aval, la FDN, el BID y Climate Investment Funds. BNP Paribas asesoró financieramente a los vendedores en la transacción.