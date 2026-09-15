Directivos de Grupo Aval alertan sobre impacto del ICA y piden ajuste fiscal “creíble”

En el marco de la Rueda de Prensa ADN Aval, la presidenta del Grupo Aval, María Lorena Gutiérrez, junto con Juan Carlos Echeverry, presidente del Banco de Bogotá, y los directivos de todas las entidades del conglomerado, se reunieron con medios de comunicación para hacer un balance de los desafíos y avances económicos que enfrenta el sector financiero y el país.

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Los directivos calificaron como positivo que el Gobierno nacional esté planteando, de entrada, que la discusión presupuestal se concentre en la austeridad y la eficiencia del gasto. Coincidieron en que el sector privado no tiene ya margen para asumir una mayor carga impositiva y que el ajuste debe salir, sobre todo, por el lado del recorte de gasto público. La discusión se da luego de que las Comisiones Económicas del Congreso aprobaran este lunes el PGN 2027 por 635 billones de pesos.

Echeverry sostuvo que financiar un presupuesto amplio en medio de un déficit fiscal cercano al 9,4 % del PIB es viable si el ajuste se sustenta en credibilidad. Recordó su experiencia en las crisis fiscales de los gobiernos de Pastrana y de Santos, señalando que en ambos casos, pese a partir de una economía más frágil que la actual, el país logró financiarse gracias a que presentó un camino creíble basado en la reducción del desequilibrio.

Juan Carlos Echeverry, presidente del Banco Bogotá. Foto: Foto: Asobancaria

“Usted tiene que contar una historia de 3, 4 años adelante de qué es lo que va a hacer y la gente apuesta a la calidad de la historia y a la calidad del compromiso, que es el compromiso del presidente de la República”, afirmó, y añadió que Colombia acumula 95 años sin una renegociación de deuda, un activo reputacional que, dijo, pesa a la hora de colocar TES en el mercado.

Sobre el ICA, los directivos expresaron preocupación por la propuesta aprobada en las comisiones del Concejo de Bogotá, que llevaría la tarifa del 14 por mil actual a 20 por mil en 2027, con descensos graduales hasta 18 por mil. María Lorena Gutiérrez, presidente del Grupo Aval, mencionó que el impacto para todo el sistema financiero estará cerca de 500.000 millones de pesos, “es un golpe, digamos, duro para el sistema financiero, nos pusieron un ICA parecido al de los cigarrillos y los licores”, manifestó.

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Los directivos advirtieron que aumentar más los impuestos al sector financiero encarece el crédito para hogares y empresas, y citaron el caso de Nueva York, que perdió base tributaria al subir impuestos a entidades financieras y terminó recaudando menos.

Desde Aval insistieron en que el capital es móvil y que, si las condiciones tributarias se deterioran, las inversiones simplemente se trasladan a otros países de la región, y reiteraron su disposición a seguir financiando proyectos de inversión en el país, pero condicionaron ese compromiso a que exista claridad y estabilidad en las reglas fiscales.