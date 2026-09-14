Dólar más caro: la divisa cerró la jornada con marcado precio al alza

El dólar estadounidense en Colombia concluyó las operaciones de este lunes 14 de septiembre con una cotización de $ 3.103, después de registrar movimientos considerables a lo largo de la jornada.

Dólar inicia la jornada al alza: más de 32 pesos por encima de la Tasa Representativa del Mercado. Expectativa por el futuro del Presupuesto

Las variaciones en el precio de la divisa tienen un impacto directo en quienes compran bienes provenientes del exterior, efectúan pagos internacionales o adquieren productos y servicios cuyo valor está expresado en dólares.

Al finalizar la sesión en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), la moneda extranjera registró un aumento de $ 31 en comparación con la tasa representativa del mercado (TRM) fijada para ese día por la Superintendencia Financiera. La TRM se estableció en $ 3.072.

La jornada comenzó con un dólar cotizándose en $ 3.105, valor que marcó el punto de partida para una sesión caracterizada por importantes movimientos en el mercado.

A medida que avanzaron las negociaciones, la divisa mantuvo un comportamiento inestable. Su cotización llegó a un máximo de $ 3.118 y, posteriormente, descendió hasta alcanzar un mínimo de $ 3.101. El precio promedio registrado durante las operaciones fue de aproximadamente $ 3.109.

Gráfico precio del dolar

En términos de actividad comercial, durante la sesión se realizaron transacciones por un total de 989,3 millones de dólares, mientras que el monto promedio negociado alcanzó los 878,3 millones de dólares.

El comportamiento de la moneda también estuvo acompañado por movimientos en los mercados internacionales. El índice del dólar, que compara el desempeño de la divisa estadounidense frente a una canasta conformada por seis de las principales monedas del mundo, retrocedió un 0,21 %, hasta situarse en 98,940 puntos.

Economía internacional

Estados Unidos recibe este lunes en Houston una serie de reuniones del G20 sobre “abundancia energética”, en medio de la guerra lanzada por Donald Trump contra Irán que ha trastornado el mercado mundial de combustibles.

Los debates están programados hasta el miércoles en esa ciudad del rico estado petrolero de Texas, en el sur del país.

Precio del dólar. Foto: SEMANA

Se harán presentes delegaciones de las mayores economías del mundo —incluidas China, India, Japón y Alemania—, y se espera la asistencia de grandes productores de petróleo, como Canadá y Arabia Saudita.

Diplomáticos rusos señalaron el sábado que Rusia también enviaría a algunos funcionarios.

La inesperada presencia del ministro de Finanzas ruso, Antón Siluánov, causó revuelo en una reunión del G20 hace dos semanas.

Aliados europeos de Ucrania expresaron su decepción sobre la decisión estadounidense de invitar a Rusia, lo que va en contra de los esfuerzos por excluir a Moscú debido a la guerra contra su vecino.

Las reuniones en Houston ocurren cuando los precios del gas y el petróleo aumentan por la guerra abierta en Oriente Medio, y Europa tiene dificultades para llenar sus reservas de gas antes del invierno.

Una de las prioridades declaradas de Washington como anfitrión del G20 es ampliar el acceso a una energía asequible, confiable y segura, pero el suministro se ha visto drásticamente afectado desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán en febrero.

Los precios en las estaciones de combustible se han disparado en Estados Unidos, donde un galón de diésel (3,78 litros) ha llegado a un valor récord y actualmente está en un promedio de 6,2 dólares de acuerdo con la Asociación Estadounidense del Automóvil.

La gasolina también es un 44% más cara que antes de la guerra.

La impopular guerra y sus consecuencias hacen temer una derrota al Partido Republicano de Trump en las cruciales elecciones legislativas de noviembre.

El presidente de Estados Unidos ha acusado a Irán de prolongar el conflicto para perjudicarlo políticamente y afirmó recientemente que la guerra terminaría “de inmediato” tras los comicios.

Trump también acusó al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, de provocar una escasez de diésel por medio de ataques a las refinerías de Rusia.

*Con información de AFP.