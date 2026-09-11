Dólar en Colombia: así están los precios en casas de cambio y dónde se consigue más barato

Invertir en dólares es una de las alternativas que algunas personas consideran para diversificar su patrimonio y reducir la exposición a las variaciones de la moneda local. Además de servir como una opción de ahorro para determinados perfiles, la divisa estadounidense tiene un papel relevante en diferentes operaciones comerciales y financieras.

Dólar más barato: la moneda rompe la barrera de los 3.100 pesos

En Colombia, el comportamiento del dólar genera especial interés debido a su importancia para la economía. La moneda estadounidense es una referencia para el comercio internacional, la negociación de materias primas, la fijación de algunos precios y diversas operaciones financieras.

Precio del dólar. Foto: Abbas - stock.adobe.com

Quienes necesitan comprar o vender dólares en efectivo pueden acudir a casas de cambio y otros establecimientos especializados en la compra y venta de divisas.

Estas entidades manejan sus propias cotizaciones, por lo que los precios pueden variar de acuerdo con factores como la oferta y la demanda, la disponibilidad de efectivo, la ciudad y las condiciones particulares de cada establecimiento.

Precio del dólar en casas de cambio: así está la divisa

La cotización de referencia del dólar registrada por Wilkinsonpc se ubicó en $3.126,08, de acuerdo con la actualización disponible para el 8 de septiembre de 2026. Esta cifra corresponde a la TRM reportada por el sitio y sirve como punto de referencia para comparar el comportamiento de la divisa con los precios ofrecidos en el mercado de efectivo.

Sin embargo, es importante tener presente que la TRM y la cotización de una casa de cambio no son equivalentes. Los establecimientos pueden ofrecer precios diferentes tanto para comprar como para vender dólares.

De acuerdo con la actualización disponible, estos son los precios promedio registrados en distintas ciudades del país:

Ciudad Le compran Le venden Spread Bogotá $3.162 $3.242 $80 Cali $3.140 $3.310 $170 Cartagena $3.050 $3.250 $200 Cúcuta $3.180 $3.225 $45 Medellín $3.077 $3.209 $132 Pereira $3.150 $3.250 $100

Cúcuta registró el mayor precio promedio de compra, con $3.180 por dólar, entre las ciudades incluidas en el listado. En contraste, Medellín presentó el precio promedio de venta más bajo, con $3.209 por dólar.

Esto significa que las personas interesadas en adquirir dólares en efectivo podían encontrar diferencias importantes dependiendo de la ciudad y del establecimiento consultado.

Comportamiento del dólar en las ciudades

Las cotizaciones muestran diferencias entre las principales ciudades analizadas. En Bogotá, el precio promedio de compra se ubicó en $3.162 y el de venta en $3.242. Cali registró valores de $3.140 y $3.310, respectivamente, mientras que Cartagena presentó una cotización de $3.050 para la compra y $3.250 para la venta.

En Cúcuta, el precio promedio de compra alcanzó los $3.180, el más alto del grupo analizado, mientras que la venta se ubicó en $3.225. Medellín, por su parte, registró el menor precio promedio de venta, con $3.209 por dólar.

Pereira presentó una cotización promedio de $3.150 en la compra y $3.250 en la venta.

Estas diferencias muestran que el precio del dólar en efectivo no es uniforme en todo el país. Aunque la evolución de la tasa oficial puede influir en el mercado de divisas, las cotizaciones de las casas de cambio no necesariamente se modifican en la misma proporción ni al mismo tiempo.

Por esta razón, antes de realizar una operación, es recomendable comparar las tasas ofrecidas por diferentes establecimientos y verificar las condiciones de la transacción.

Precio del dólar por casa de cambio

Para quienes buscan comprar o vender dólares en Bogotá, también es posible comparar las tarifas ofrecidas por diferentes establecimientos. De acuerdo con la actualización disponible del 11 de septiembre de 2026, estos eran los valores registrados: