Dólar más barato: la moneda rompe la barrera de los 3.100 pesos

El dólar estadounidense en Colombia concluyó las operaciones de este jueves 10 de septiembre con una cotización de $ 3.090, después de registrar movimientos considerables a lo largo de la jornada.

Las variaciones en el precio de la divisa tienen un impacto directo en quienes compran bienes provenientes del exterior, efectúan pagos internacionales o adquieren productos y servicios cuyo valor está expresado en dólares.

Al finalizar la sesión en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), la moneda extranjera registró una reducción de $ 9 en comparación con la tasa representativa del mercado (TRM) fijada para ese día por la Superintendencia Financiera. La TRM se estableció en $ 3.099.

La jornada comenzó con un dólar cotizándose en $ 3.100, valor que marcó el punto de partida para una sesión caracterizada por importantes movimientos en el mercado.

A medida que avanzaron las negociaciones, la divisa mantuvo un comportamiento inestable. Su cotización llegó a un máximo de $ 3.129 y, posteriormente, descendió hasta alcanzar un mínimo de $ 3.079. El precio promedio registrado durante las operaciones fue de aproximadamente $ 3.101.

Gráfico precio del dolar

En términos de actividad comercial, durante la sesión se realizaron transacciones por un total de 1.172 millones de dólares, mientras que el monto promedio negociado alcanzó los 607,4 millones de dólares.

El comportamiento de la moneda también estuvo acompañado por movimientos en los mercados internacionales. El índice del dólar, que compara el desempeño de la divisa estadounidense frente a una canasta conformada por seis de las principales monedas del mundo, retrocedió un 0,21 %, hasta situarse en 98,940 puntos.

En el contexto internacional, el índice del dólar presentó una caída del 0,21 %. Foto: Abbas - stock.adobe.com

¿Qué rumbo tomará el dólar en septiembre en medio de una alta volatilidad?

Durante agosto, el peso colombiano se depreció 1,8 % mensual y cerró en 3.215 pesos, 57 pesos más que al inicio del mes. De acuerdo con un análisis de Bancolombia, la desvalorización del peso frente al dólar se concentró en la última parte del mes y respondió principalmente a factores locales.

De hecho, en la última semana del mes pasado, la publicación del Presupuesto General de la Nación para 2027, que llevó a un “sinceramiento” por parte del Gobierno de las cifras, y las presiones de liquidez desencadenaron una depreciación cercana al 5 % en esos días.

La publicación del Presupuesto General de la Nación para 2027, realizada el 27 de agosto, influyó de manera significativa en la devaluación del peso colombiano al cierre del mes, señala Bancolombia.

A través de este proyecto, el Gobierno reconoció un deterioro mayor de las cuentas públicas para 2026 y 2027 tras incorporar obligaciones previamente subestimadas asociadas al servicio de la deuda, pensiones, salud, nómina, subsidios energéticos y al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC).

El déficit fiscal total del Gobierno Nacional Central para 2026 y 2027 fue revisado al alza frente a lo estimado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026, al pasar de 5,3 % a 7,2 % del PIB en 2026 y de 4,5 % a 9,4 % del PIB en 2027.

Asimismo, al inicio de agosto, el anuncio de un programa de acumulación de reservas por parte del Banco de la República y la decisión de mantener estables las tasas de interés sorprendieron al mercado y ejercieron presión adicional sobre el peso colombiano, advierte el informe.

Esta dinámica, agrega, contrastó con la evolución de los fundamentales externos. El índice DXY (con el que se compara el dólar con otras monedas) retrocedió 0,5 % en el mes y el precio de la referencia Brent del petróleo aumentó 0,3 %. En ese contexto, el precio del dólar en el mes de agosto osciló entre 3.021,50 y 3.252,60 pesos.

En este contexto, Bancolombia anticipa que el precio del dólar se ubicará entre 3.100 y 3.300 pesos durante septiembre, ante la incertidumbre asociada a factores globales y locales.