Dólar oficial: en la apertura de este viernes 22 de mayo, el precio de la divisa está a la baja

Desde una tasa representativa del mercado (-TRM) de 3.701,37 pesos, el dólar abrió a la baja, cotizándose en 3.685 pesos según la Bolsa de Valores de Colombia.

La tendencia de la divisa, según las señales que envía en las primeras horas de la jornada, parece mantenerse a la baja, porque el precio máximo con el que se ha negociado ha sido el mismo de la apertura, mientras que el promedio en lo que lo han comprado es inclusive un nivel más bajo: 3.659,22 pesos.

Dólar en elecciones 2026 Foto: Foto 1: istock. Foto 2: Registraduría/cortesía

Hay que destacar además que el precio mínimo del dólar, en 3.650 pesos, estaría indicando que podría mantenerse en esos niveles bajistas durante toda la jornada.

No en vano, las señales que provienen del exterior ayudan a la estabilidad del precio. En primer lugar, está la unión de Emiratos Árabes con otros países de Oriente Medio, para tratar de lograr un acuerdo que ponga fin al conflicto. Esa posibilidad estaría ayudando a la baja en el precio del petróleo, lo que a su vez, tiene efecto sobre el precio del dólar.

Hay que señalar que en las casas de cambio, en los inicios del día, el dólar se cotizaba por encima de los valores oficiales que posteriormente mostró la Bolsa de Valores de Colombia.

Reserva federal Foto: Getty Images

Dos circunstancias adicionales también contribuyen a que el precio del dólar se mantenga débil frente al peso colombiano, como se evidencia en este viernes. Por un lado, la Reserva Federal de Estados Unidos está próxima a tomar una decisión frente a las tasas de interés en el país del norte, lo que conduce a que los inversionistas tomen decisiones en relación con el lugar y el activo que utilizarán para generar más rentabilidad que, a la larga, es lo que persiguen.

El otro factor que pone algo de presión al comportamiento del dólar es el interno: la proximidad de las elecciones. Así que, queda una semana más de posible estabilidad en el precio de la divisa, para los interesados en comprar mientras esté barato. Después del domingo 31 de mayo, otra puede ser la película del dólar.