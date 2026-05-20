Dólar terminó barato en Colombia: precio oficial para este 20 de mayo en la cotización spot

El dólar terminó la jornada de este miércoles en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy, 20 de mayo, la divisa cerró en la Bolsa de Valores a un precio de $3.714, lo que significó una reducción de $82 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.796.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $46, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.760.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.773, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.702. El promedio cotizado se encuentra en $3.730.

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En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,878 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 729,53.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,09 %, llegando a las 98,012 unidades.

La divisa estadounidense continúa generando reacciones en el panorama económico. Foto: Adobe Stock

Bajo la presión de Trump, la UE logra consenso para aplicar el acuerdo comercial con EE. UU.

Bajo la presión de Donald Trump, los miembros de la Unión Europea (UE) alcanzaron este miércoles un compromiso provisional para aplicar el acuerdo comercial firmado el año pasado con Estados Unidos, con la esperanza de cerrar un capítulo turbulento en las relaciones transatlánticas.

En julio pasado, el bloque de 27 países llegó a un acuerdo con Washington para fijar los aranceles sobre la mayoría de los productos europeos en un 15 %, pero, para frustración de Trump, aún no había cumplido su promesa de eliminar a cambio sus gravámenes sobre las importaciones estadounidenses.

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El magnate republicano dio entonces a la UE hasta el 4 de julio, día en que se conmemoran los 250 años de la independencia de Estados Unidos, para poner en marcha completamente ese pacto negociado en Turnberry, Escocia.

Incluso amenazó con aumentar del 15 % al 25 % las tasas sobre los automóviles y camiones europeos.

“El Consejo y el Parlamento llegan a un acuerdo para aplicar los elementos arancelarios de la Declaración Conjunta” UE-Estados Unidos adoptada el 21 de agosto de 2025, escribió la madrugada de este miércoles la presidencia de la UE, actualmente en manos de Chipre, en un comunicado.

Precisó que se trata de un consenso “provisional”.

Bajo la presión de Trump, la UE logra consenso para aplicar el acuerdo comercial con EE. UU. Foto: AP Photo/Mark Schiefelbein

Los representantes de los eurodiputados y de los 27 Estados miembros habían iniciado la tarde del martes sus discusiones a puerta cerrada, en una sala del Parlamento Europeo en la ciudad francesa de Estrasburgo, tras un intento infructuoso a principios de mayo.