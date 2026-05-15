Precio del dólar este viernes, 15 de mayo en Colombia: así se cotiza la divisa

El dólar estadounidense es la moneda más importante del mundo porque actúa como la principal divisa de reserva mundial, el medio de intercambio dominante en el comercio internacional y un activo refugio seguro durante crisis económicas. Aproximadamente el 60% de las reservas de los bancos centrales se mantienen en dólares.
La moneda americana ha presentado por estos días variaciones al alza, lo que ha motivado a muchos inversionistas y ahorradores a realizar procesos tanto de compra como de venta de divisas, para así generar mayores rentabilidades. Es por ello que muchos se han puesto a la tarea de revisar cuáles son los lugares en donde pueden obtener un mayor valor por cada dólar vendido o comprado.
Normalmente estos procesos se hacen en casas de cambio, que son entidades financieras que se dedican a la compra y venta de monedas extranjeras. Su función principal es permitir que las personas cambien su dinero local por la moneda del país que van a visitar o, viceversa, convertir moneda extranjera a su moneda local.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueven este 15 de mayo
Conozca el análisis del mercado cambiario para este viernes, 15 de mayo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,647.40 y de venta de $3,749.80.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,683
|3,752
|69
|Cali
|3,605
|3,760
|155
|Cartagena
|3,550
|3,720
|170
|Cúcuta
|3,710
|3,760
|50
|Medellín
|3,630
|3,749
|119
|Pereira
|3,640
|3,740
|100
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|jueves 14 de mayo de 2026
|3647.4
|3749.8
|3794.91
|miércoles 13 de mayo de 2026
|3644
|3748
|3775.07
|martes 12 de mayo de 2026
|3608.4
|3726.8
|3759
|lunes 11 de mayo de 2026
|3590
|3702.4
|3747.1
|domingo 10 de mayo de 2026
|3585
|3696.6
|3747.1
|sábado 9 de mayo de 2026
|3585.4
|3697
|3747.1
|viernes 8 de mayo de 2026
|3584.4
|3698.6
|3729.27
Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de compra.
|Nombre
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Amerikan Cash
|3,690
|3,750
|60
|Cambios Kapital
|3,700
|3,730
|30
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|140
|Cambios Vancouver
|3,690
|3,740
|50
|Latin Cambios
|3,700
|3,760
|60
|Miss Money Cambios
|3,620
|3,680
|60
|Money Cambios WC
|3,705
|3,735
|30
Antes de hacer cualquier transacción, es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.
Revisan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.