Precio del dólar este viernes, 15 de mayo en Colombia: así se cotiza la divisa

El dólar estadounidense es la moneda más importante del mundo porque actúa como la principal divisa de reserva mundial, el medio de intercambio dominante en el comercio internacional y un activo refugio seguro durante crisis económicas. Aproximadamente el 60% de las reservas de los bancos centrales se mantienen en dólares.

La moneda americana ha presentado por estos días variaciones al alza, lo que ha motivado a muchos inversionistas y ahorradores a realizar procesos tanto de compra como de venta de divisas, para así generar mayores rentabilidades. Es por ello que muchos se han puesto a la tarea de revisar cuáles son los lugares en donde pueden obtener un mayor valor por cada dólar vendido o comprado.

El precio del dólar vuelve a marcar tendencia y genera expectativa sobre el comportamiento de la economía nacional. Foto: Banco Unión

Normalmente estos procesos se hacen en casas de cambio, que son entidades financieras que se dedican a la compra y venta de monedas extranjeras. Su función principal es permitir que las personas cambien su dinero local por la moneda del país que van a visitar o, viceversa, convertir moneda extranjera a su moneda local.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueven este 15 de mayo

Conozca el análisis del mercado cambiario para este viernes, 15 de mayo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,647.40 y de venta de $3,749.80.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,683 3,752 69 Cali 3,605 3,760 155 Cartagena 3,550 3,720 170 Cúcuta 3,710 3,760 50 Medellín 3,630 3,749 119 Pereira 3,640 3,740 100

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

La divisa estadounidense sigue dando de qué hablar en Colombia: así amaneció el dólar este viernes. Foto: Adobe Stock

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM jueves 14 de mayo de 2026 3647.4 3749.8 3794.91 miércoles 13 de mayo de 2026 3644 3748 3775.07 martes 12 de mayo de 2026 3608.4 3726.8 3759 lunes 11 de mayo de 2026 3590 3702.4 3747.1 domingo 10 de mayo de 2026 3585 3696.6 3747.1 sábado 9 de mayo de 2026 3585.4 3697 3747.1 viernes 8 de mayo de 2026 3584.4 3698.6 3729.27

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de compra.

El 10% de las viviendas hechas en el último año en Colombia ha sido para compradores fuera del país: Camacol

Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Amerikan Cash 3,690 3,750 60 Cambios Kapital 3,700 3,730 30 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,690 3,740 50 Latin Cambios 3,700 3,760 60 Miss Money Cambios 3,620 3,680 60 Money Cambios WC 3,705 3,735 30

Antes de hacer cualquier transacción, es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

El dólar mantiene la atención de inversionistas y ciudadanos por su impacto en viajes, importaciones y precios. Foto: Getty Images

Revisan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.