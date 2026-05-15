Divisas

Precio del dólar este viernes, 15 de mayo en Colombia: así se cotiza la divisa

Esta es la fluctuación de la moneda en este mercado.

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Redacción Semana
15 de mayo de 2026 a las 7:26 a. m.
El dólar arrancó la jornada con movimientos que tienen atentos a mercados, empresas y bolsillos en Colombia.
El dólar arrancó la jornada con movimientos que tienen atentos a mercados, empresas y bolsillos en Colombia. Foto: Adobe Stock

El dólar estadounidense es la moneda más importante del mundo porque actúa como la principal divisa de reserva mundial, el medio de intercambio dominante en el comercio internacional y un activo refugio seguro durante crisis económicas. Aproximadamente el 60% de las reservas de los bancos centrales se mantienen en dólares.

La moneda americana ha presentado por estos días variaciones al alza, lo que ha motivado a muchos inversionistas y ahorradores a realizar procesos tanto de compra como de venta de divisas, para así generar mayores rentabilidades. Es por ello que muchos se han puesto a la tarea de revisar cuáles son los lugares en donde pueden obtener un mayor valor por cada dólar vendido o comprado.

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El precio del dólar vuelve a marcar tendencia y genera expectativa sobre el comportamiento de la economía nacional. Foto: Banco Unión

Normalmente estos procesos se hacen en casas de cambio, que son entidades financieras que se dedican a la compra y venta de monedas extranjeras. Su función principal es permitir que las personas cambien su dinero local por la moneda del país que van a visitar o, viceversa, convertir moneda extranjera a su moneda local.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueven este 15 de mayo

Conozca el análisis del mercado cambiario para este viernes, 15 de mayo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,647.40 y de venta de $3,749.80.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6833,75269
Cali3,6053,760155
Cartagena3,5503,720170
Cúcuta3,7103,76050
Medellín3,6303,749119
Pereira3,6403,740100

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

Economia
La divisa estadounidense sigue dando de qué hablar en Colombia: así amaneció el dólar este viernes. Foto: Adobe Stock
FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
jueves 14 de mayo de 20263647.43749.83794.91
miércoles 13 de mayo de 2026364437483775.07
martes 12 de mayo de 20263608.43726.83759
lunes 11 de mayo de 202635903702.43747.1
domingo 10 de mayo de 202635853696.63747.1
sábado 9 de mayo de 20263585.436973747.1
viernes 8 de mayo de 20263584.43698.63729.27

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de compra.

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NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Amerikan Cash3,6903,75060
Cambios Kapital3,7003,73030
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6903,74050
Latin Cambios3,7003,76060
Miss Money Cambios3,6203,68060
Money Cambios WC3,7053,73530

Antes de hacer cualquier transacción, es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

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El dólar mantiene la atención de inversionistas y ciudadanos por su impacto en viajes, importaciones y precios. Foto: Getty Images

Revisan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.