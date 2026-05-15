Música

Premios Nuestra Tierra 2026: esta es la lista completa de ganadores que incluye a Shakira, Karol G, Feid y Yeison Jiménez

La ceremonia reunió a artistas nacionales e internacionales para premiar y celebrar lo más destacado de la música colombiana.

Redacción Gente
15 de mayo de 2026 a las 7:23 a. m.
Ganadores de Premios Nuestra Tierra 2026. Foto: Instagram @premiosnuestratierra

Durante la noche del jueves 14 de mayo, la música colombiana vivió una nueva edición de Premios Nuestra Tierra 2026, en el Teatro Colsubsidio de Bogotá.

Esta gala, que reunió a artistas nacionales e internacionales, estuvo marcada por homenajes, shows en vivo y reconocimientos a las producciones más destacadas del último año.

Entre los momentos más importantes de la gala sobresalieron los homenajes especiales a Juanes y Nicky Jam, así como el reconocimiento entregado a Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, quien además se consolidó como uno de los artistas más galardonados de la noche al obtener cuatro premios.

Lista completa de ganadores de los Premios Nuestra Tierra 2026:

1. Mejor artista global

  • Shakira - GANADORA
  • Ryan Castro
  • Karol G
  • Maluma
  • J Balvin
  • Kapo
  • Beéle

2. Mejor canción global

  • ‘La Villa’ – Ryan Castro, Kapo, Gangsta
  • ‘Ba Ba Bad remix’ – Kybba, Sean Paul, Ryan Castro, Busy Signal
  • ‘Papasito’ – Karol G - GANADORA
  • ‘La plena’ – W sound, Beéle, Ovy on the drums
  • ‘No tiene sentido’ – Beéle

3. Mejor artista Nuestra Tierra del año

  • Ela Taubert
  • Carlos Vives
  • Kapo
  • Silvestre Dangond
  • Manuel Turizo
  • Blessd
  • Andrés Cepeda
  • Juliana
  • Yeison Jiménez - GANADOR
  • Bomba Estéreo

4. Mejor canción/composición Nuestra Tierra del año

  • ‘La Pelirroja’ – Sebastián Yatra
  • ‘Dulce y amarga’ – Duplat y Andrés Cepeda
  • ‘Aprendí’ – Nanpa Básico
  • ‘Me toca a mí’ – Morat y Camilo - GANADORES
  • ‘Si te pillara’ – Beéle
  • ‘Volver’ – Piso 21, Marc Anthony, Beéle
  • ‘Rio’ – J Balvin
  • ‘Enamorarte mil veces’ – Fonseca, Manuel Medrano
  • ‘Bronceador’ – Maluma
  • ‘500’ – Carlos Vives, Lalo Ebratt, Bomba Estéreo, Estereobeat, Yera, Laura Maré, Olga Lucía Vives, L’Omy, Gloria Torres, Pao Lacera, Rasid Zawady
5. Mejor artista revelación

  • Sebaxxss
  • Brokix
  • Jhay P
  • Manuel Lizarazo
  • Kris R
  • Aria Vega - GANADORA
  • Maria Fuell
  • Martin Elias Jr
  • Emilio Cabra
  • Hamilton

6. Mejor productor del año

  • Duplat
  • Juan Pablo Vega - GANADOR
  • The Prodigiez
  • Juan Fonseca ‘El jefe’
  • Keityn
  • Sebastián Avilés
  • Gangsta
  • Sog
  • Prodmonja
  • Los Money Makers
  • Georgy Parra Salvaje
  • Ovy on the drums

7. Mejor álbum del año

  • ‘Sendé’ – Ryan Castro
  • ‘Preguntas a las 11:11’ – Ela Taubert
  • ‘Ya es mañana’ – Morat - GANADORES
  • ‘Milagro’ – Sebastián Yatra
  • ‘Bogotá’ – Andrés Cepeda
  • ‘Dulce y amarga’ – Duplat
  • ‘La Pista’ – Juliana
  • ‘Borondo’ – Beéle
  • ‘El Último Baile’ – Silvestre Dangond
  • ‘Un verano en Caliyork’ – Junior Zamora
  • ‘La tierra del olvido 30 años (Remastered & Expanded)’ – Carlos Vives
  • ‘Uno más uno’ – Maca y Gero

8. Mejor artista urbano

  • J Balvin
  • Maluma
  • Kapo
  • Hamilton
  • Nanpa Básico
  • Ryan Castro - GANADOR
  • Beéle
  • Feid
  • Kris R
  • Blessd
9. Mejor canción urbana

  • ‘Guayabo’ – Alkilados, Luister La Voz, Tuny D
  • ‘Ghosteo’ – Lalo Ebratt
  • ‘Ojalá’ – Ryan Castro
  • ‘Solcito’ – Miguel Bueno, Juan Duque
  • ‘Se lo juro mor’ – Feid
  • ‘Rio’ – J Balvin - GANADOR
  • ‘Quiero +’ – Greeicy
  • ‘Muévelo’ – Kali Uchis
  • ‘Muñeca de urba’ – Kris R, Dei V
  • ‘Guaia’ – Reykon

10. Mejor colaboración urbana

  • ‘Verano rosa’ – Karol G, Feid - GANADORES
  • ‘La plena’ – W sound, Beéle, Ovy on the drums
  • ‘Como Oreo’ – Blessd, Fuerza regida, Ovy the drums
  • ‘Yogurcito remix’ – Blessd, Anuel AA, Kris R, Luar la LA, ROA, Yan Block
  • ‘Costeñita’ – Dekko, Aria Vega
  • ‘La Villa’ – Ryan Castro, Kapo
  • ‘Parte y Choque’ – Jombriel, Ryan Castro, Alex Krack
  • ‘Menos el cora’ – Ryan Castro, Manuel Turizo
  • ‘Yo y tú’ – Ovy on the drums, Quevedo, Beéle
  • ‘Amista’ – Blessd, Ovy on the drums
  • ‘Un polvito +’ – Maluma, Maisak

11. Mejor artista afrobeat

  • Kapo
  • Jossman
  • Yera
  • Juan Duque
  • Junior Zamora
  • Beéle - GANADOR
  • Aria Vega
  • Altafulla
  • Hamilton
  • Zaider

12. Mejor canción afrobeat

  • ‘La Villa’ – Ryan Castro, Kapo - GANADOR
  • ‘Mi Refe’ – Beéle
  • ‘Agua e Panela’ – Aria Vega
  • ‘Top Diesel’ – Beéle
  • ‘Mi Reina’ – Hamilton, Nanpa Básico
  • ‘No tiene Sentido’ – Beéle
  • ‘Un Afrito’ – Juan Duque
  • ‘Si te pillara’ – Beéle
  • ‘Sagitario’ – Junior Zamora
  • ‘Korasong’ – Kapo
  • ‘Volver a verte’ – Goyo, Zaider
  • ‘Flaka’ – The Prodigiez, Maluma, Kapo, Maisak, Hamilton, Zaider
  • ‘Solcito’ – Miguel Bueno, Juan Duque

13. Mejor artista pop femenina

  • Laura Maré
  • Antonia Jones
  • Susana Cala
  • Laura Pérez
  • Greeicy
  • Ela Taubert - GANADORA
  • Annasofía
  • Sofia Castro
  • Juliana
  • Natalia Natalia

14. Mejor artista pop masculino

  • Duplat
  • Santiago Cruz
  • Camilo
  • Andrey Serrano
  • Alejandro Santamaria
  • Sebastián Yatra
  • Andrés Cepeda - GANADOR
  • Manuel Medrano
  • Manú
  • Manuel Lizarazo

15. Mejor dúo o grupo pop

  • Morat
  • Alkilados
  • Opa!
  • Monsieur Periné
  • Oh’laville
  • Timo - GANADOR
  • Cali y el Dandee
  • Piso 21
  • Maca y Gero
  • Las Villa

16. Mejor canción pop

  • ‘La Pelirroja’ – Sebastián Yatra
  • ‘No supiste cuidarnos’ – Ela Taubert, Jay Wheeler
  • ‘Humo’ – Annasofía
  • ‘Vino Rosé’ – Timo
  • ‘Dos veces’ – Natalia Natalia
  • ‘Aviones de papel’ – Susana Cala, Josue Alaniz
  • ‘Ojalá’ – Laura Maré
  • ‘Bonita’ – Manuel Lizarazo
  • ‘Empezar de Cero’ – Manú
  • ‘Primera Vez’ – Opa!, Juliana - GANADORA
17. Mejor artista popular

  • Pasabordo
  • Arelys Henao
  • Luis Alfonso
  • Paola Jara
  • Francy
  • Yeison Jiménez - GANADOR
  • Nico Hernández
  • Alzáte
  • Pipe Bueno
  • Jessi Uribe
  • Jhonny Rivera

18. Mejor canción popular

  • ‘Mi Fortuna’ – Ryan Castro, Sog
  • ‘Me enamoré’ – Nico Hernández, Juan Duque
  • ‘GPS#2 Guayabi’ – Georgy Parra, Jhon Alex Castaño
  • ‘Se acabó’ – Yeison Jiménez
  • ‘Destino Final’ – Yeison Jiménez, Luis Alfonso - GANADORES
  • ‘Entre tres’ – Arelys Henao, Paola Jara, Francy
  • ‘La Fórmula’ – Luis Alfonso
  • ‘El Agropecuario’ – Joaquín Guiller
  • ‘Mamá’ – Las Posadas
  • ‘Calmando penas’ – Luis Alberto Posada

19. Mejor artista vallenato

  • Orlando Liñan
  • Los chiches vallenatos
  • Churo Díaz
  • Elder Dayán Díaz
  • Silvestre Dangond - GANADOR
  • Jorge Celedón
  • Karen Lizarazo
  • Ana del Castillo
  • Mono Zabaleta
  • Rafa Pérez
  • La Banda del 5

20. Mejor canción vallenata

  • ‘Cosas Sencillas’ – Silvestre Dangond, Carín León - GANADORES
  • ‘Me espera algo mejor’ – Jorge Celedón, Victor Nain Jr.
  • ‘El chacho de tus pretendientes’ – Mono Zabaleta, Daniel Maestre
  • ‘Dos monedas’ – Los chiches vallenatos
  • ‘El payaso fui yo’ – Martin Elías Jr. Santiago Oñate
  • ‘A tu ladito’ – Rafa Pérez
  • ‘El Cora me duele’ – Karen Lizarazo y Luis Alfonso
  • ‘El Heredero’ – Samuel Morales, Juank Ricardo
  • ‘Modo traga’ – La Banda del 5, Iván Villazón
  • ‘Legado de ayer’ – Fabián Ojeda

21. Mejor artista tropical

  • La 33
  • Fonseca - GANADOR
  • Carlos Vives
  • Elvis Magno
  • Alquimia la sonora del XXI
  • Mauro Castillo
  • Willy García
  • Mike Bahía
  • Nacho Acero
  • Grupo Galé
  • Grupo Niche
  • Anddy Caicedo

22. Mejor canción tropical

  • ‘Todo bien contigo’ – Willy García
  • ‘Cachondea’ – Nacho Acero
  • ‘Entrega’ – Grupo Niche
  • ‘Enamorarte mil veces’ – Fonseca, Manuel Medrano - GANADORES
  • ‘Ponte en ritmo’ – Eduardo Luis
  • ‘Amor real’ – Anddy Caicedo
  • ‘Mala costumbre’ – Guayacán Orquesta
  • ‘Incomprendido’ – La 33
  • ‘La tierra del olvido (versión salsa)’ – Carlos Vives, Grupo Niche
  • ‘Alegría y amor’ – Los 50 de Joselito

23. Mejor artista folclor

  • Herencia de Timbiqui
  • Puerto Candelaria
  • Cholo Valderrama
  • Katie James
  • Los Cumbia Stars
  • Las Áñez
  • Keke Minowa
  • Verito Asprilla
  • Nidia Góngora
  • Heredero - GANADOR

24. Mejor canción folclor

  • ‘Cosita’ – Heredero
  • ‘Alma vieja’ – Las Áñez
  • ‘Caferxxo’ – Feid, Nidia Góngora - GANADORES
  • ‘Baila kolombia’ – Los Cumbia Stars, La Delio Valdez, Yeison Landero
  • ‘Apostando X ti’ – Herencia de Timbiqui
  • ‘Nadie se muere’ – Los Corraleros de Majagual
  • ‘Me gusta la gente primo’ – Cholo Valderrama
  • ‘500’ – Carlos Vives, Lalo Ebratt, Bomba Estéreo, Estereobeat, Yera, Laura Maré, Olga Lucía Vives, L’Omy, Gloria Torres, Pao Lacera, Rashid Zawady
  • ‘La Candela’ – Adriana Lucía
  • ‘Toda una vida’ – Katie James, Maria Cristina Plata
  • ‘Etérea y Terrenal’ – María Mulata

25. Mejor artista alternativo/rock/indie

  • Superlitio
  • Antopiko3
  • Elsa y Elmar
  • Bomba Estéreo
  • Aterciopelados
  • Diamante Eléctrico
  • Los Cocoa
  • Esteman
  • Duplat - GANADOR
  • Nasa Histoires
  • Juan Pablo Vega
  • Ryan Cox
  • The Mills
  • Don Tetto

26. Mejor canción alternativa/rock/indie

  • ‘El acuerdo’ – Esteman, Daniela Spalla - GANADORES
  • ‘Chicas VIP’ – Duplat
  • ‘Sólo tú y yo’ – Don Tetto
  • ‘Loco de corazón’ – Superlitio
  • ‘El truco’ – Diamante Eléctrico
  • ‘Me pasa (piscis)’ – Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL
  • ‘Bby please’ – Kei Linch
  • ‘Bengala’ – Alvarezmejia
  • ‘Cardio’ – Junior Zamora
  • ‘Punto y aparte’ – Farid Abauat
  • ‘Lero lero’ – Antopiko3
  • ‘¿Qué sigue?’ – More, Husa

27. Mejor artista/DJ/productor dance electrónico

  • Husa
  • Ácido Pantera
  • Victor Cárdenas
  • Antonella Ravagli
  • Melov
  • Sebaxxss - GANADOR
  • Marco Acevedo
  • Cero39
  • Ela Minus
  • Moska

28. Mejor canción dance/electrónica

  • ‘Las pequeñas cosas’ – Cero39, Mula
  • ‘La Caderona’ – Natalia Paris, Cabas
  • ‘Pelinegra’ – Ryan Castro, Major Lazer
  • ‘Demo’ – Manú
  • ‘Kai’ – Moska
  • ‘Pájaro cantor’ – Ácido Pantera
  • ‘Aguaráchate’ – Monsieur Periné - GANADORA
  • ‘Tambor’ – Victor Cárdenas, Tomclaps, Konig Pry
  • ‘De frente’ – Antonella Ravagli

29. Mejor video Nuestra Tierra

  • ‘Se lo juro, mor’ — Feid
  • ‘Quiero +’ – Greeicy
  • ‘La Pelirroja’ – Sebastián Yatra
  • ‘No supiste cuidarnos’ – Ela Taubert, Jay Wheeler
  • ‘Me pasa (Piscis)’ – Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL
  • ‘Dando instrucciones’ – Jessi Uribe, Jean Carlos Centeno
  • ‘Cosita’ – Heredero
  • ‘De frente’ – Antonella Ravagli
  • ‘Flaka’ – The Prodigiez, Maluma, Kapo, Maisak, Hamilton, Zaider
  • ‘La Villa’ – Ryan Castro, Kapo, Gangsta - GANADOR

30. Mejor concierto Nuestra Tierra

  • J Balvin – ‘Ciudad Primavera’ (Medellín) - GANADOR
  • Beéle – 8 shows en el Movistar Arena (Bogotá)
  • Ryan Castro – ‘Sendé World Tour’, Medplus (Bogotá)
  • Yeison Jiménez – ‘Mi Promesa’ - Estadio El Campín (Bogotá)
  • Juliana – ‘Bienvenidos a la pista’, Movistar Arena (Bogotá)
  • Maluma – ‘Medellín en el mapa’, Atanasio Girardot (Medellín)
  • Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella – ‘El Último Baile’, Estadio El Campín
  • Fonseca – ‘Tropicalia’, 3 Movistar Arena (Bogotá)

31. Mujer raíz de Nuestra Tierra

  • Adriana Lucía
  • Vale Garzón
  • Fanny Lu
  • Martina la Peligrosa
  • Juliana
  • Li Saumet
  • Arelys Henao - GANADORA

32. Mejor canción viral de Nuestra Tierra

  • ‘La Villa’ – Ryan Castro, Kapo, Gangsta
  • ‘Ba Ba Bad remix’ – Kybba, Sean Paul, Ryan Castro, Busy Signal
  • ‘La Plena’ – W Sound, Beéle, Ovy on the drums - GANADORES
  • ‘Água e panela (cule nota)’ – Aria Vega
  • ‘Dónde’ – Kapo, Ryan Castro
  • ‘Mi Refe’ – Beéle
  • ‘Si te pillara’ – Beéle

33. Mejor fandom Nuestra Tierra

  • Jimenistas de corazón – Yeison Jiménez - GANADORES
  • Morat Colombia FC – Morat
  • Silvestristas de corazón – Silvestre Dangond
  • Zaideristas – Zaider
  • Cf. Shakira Barranquilla – Shakira
  • Magcombo – Maca y Gero
  • Duplatanos – Duplat
  • Cepedistas – Andrés Cepeda
  • Pipolcita – Juliana
  • Las Kabras – Kris R
  • La Ferxxo Crew – Feid