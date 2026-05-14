“Para mi ángel en el cielo”: Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez rompió en llanto en los Premios Nuestra Tierra

La edición 2026 de los Premios Nuestra Tierra, celebrada en Bogotá, estuvo marcada por la nostalgia y el reconocimiento al legado de Yeison Jiménez. El artista, figura central de la música popular colombiana, fue protagonista póstumo de la gala tras recibir galardones que destacan tanto su producción musical como la fidelidad de sus seguidores, en un evento que reunió a los principales exponentes de la industria nacional.

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Uno de los momentos con mayor carga emotiva de la noche ocurrió cuando se anunció que la colaboración entre Yeison Jiménez y Luis Alfonso se alzaba con el premio a mejor canción popular. Sonia Restrepo, viuda del intérprete, subió al escenario para recibir la estatuilla.

Durante su intervención, Restrepo expresó su gratitud a la organización y a la comunidad de seguidores del artista. “Quiero agradecer infinitamente a Premios Nuestra Tierra, a los Jimenistas de Corazón, a Papito Dios y a mi ángel que está en el cielo”, manifestó ante los asistentes. Asimismo, resaltó la labor de Jiménez en la profesionalización del género: “Me siento muy orgullosa de un ser humano que luchó, que siempre creyó en sus sueños, que dignificó la música regional colombiana”.

Por su parte, Luis Alfonso, quien compartió créditos con Jiménez en el tema premiado, dedicó el reconocimiento no solo a su colega, sino también a los integrantes del equipo de trabajo que perdieron la vida en el siniestro aéreo de principios de año. “Ánimo, que ya tiene un angelito más cuidándola en el cielo y este va para su casa”, añadió dirigiéndose a Restrepo.

La influencia del intérprete de “Aventurero” quedó emocionada al ganar en la categoría de ‘Mejor Fandom’. Los seguidores de Jiménez, autodenominados “Jimenistas de corazón”, se impusieron ante comunidades de seguidores de artistas de talla internacional como Shakira, Feid, Morat, Silvestre Dangond y Andrés Cepeda.

Este galardón destaca la actividad de sus fanáticos en plataformas digitales, votaciones y el apoyo sostenido a sus proyectos tras su fallecimiento. Según reportes de la industria, la música de Jiménez experimentó un repunte significativo en reproducciones digitales en plataformas como Spotify y YouTube tras el 10 de enero, manteniendo varias de sus canciones en los listados de lo más escuchado en Colombia.

El reconocimiento en los Premios Nuestra Tierra se produce cuatro meses después del trágico accidente ocurrido el sábado 10 de enero de 2026. Yeison Jiménez, de 34 años, falleció cuando la avioneta en la que se desplazaba hacia una presentación en Marinilla, Antioquia, se accidentó en el sector de Romita, entre los municipios de Paipa y Duitama, en Boyacá.

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En el siniestro fallecieron las seis personas a bordo: el cantante; el piloto, capitán Hernando Torres; y los pasajeros Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora. La investigación sobre las causas técnicas del accidente continúa bajo el seguimiento de las autoridades aeronáuticas, mientras que el impacto de su partida sigue resonando en la cultura popular colombiana.

La ceremonia de 2026 no solo premió la calidad técnica de las producciones, sino que sirvió como un espacio de duelo colectivo y celebración de una carrera que, aunque interrumpida prematuramente, dejó una huella profunda en la música regional del país.