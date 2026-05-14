Condenan a reconocido director y productor de cine por la muerte de Matthew Perry

El proceso judicial por la muerte de la estrella de Friends, Matthew Perry, ocurrida en octubre de 2023, alcanzó un nuevo hito este miércoles en un tribunal federal de Los Ángeles. La jueza Sherilyn Peace Garnett sentenció a dos años de prisión a Erik Fleming, de 56 años, tras hallarlo responsable de coordinar la entrega de las dosis de ketamina que terminaron con la vida del actor.

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Antes de volcarse al ámbito de la rehabilitación, Fleming tuvo una carrera activa en Hollywood. Se graduó de la Escuela de Artes Cinematográficas de la USC y trabajó como productor de la primera temporada del conocido reality show “The Surreal Life” y dirigió películas como “My Brother the Pig”.

El director admitió haber servido de puente entre la red de tráfico y el entorno cercano del artista. Según los documentos judiciales y las declaraciones presentadas durante el proceso, Fleming fue el contacto que vinculó a Perry con Jasveen Sangha, conocida por las autoridades como “la Reina de la Ketamina”.

Matthew Perry (Photo by Frederick M. Brown/Getty Images) Foto: Getty Images

La investigación determinó que Fleming transportó la sustancia desde la residencia de Sangha hasta la casa de Perry en Pacific Palisades, realizando cobros adicionales para obtener ganancias personales. Se reportó que, tan solo cuatro días antes del fallecimiento del actor, Fleming facilitó la entrega de 25 viales de ketamina por un valor de 6.000 dólares.

Durante la audiencia, Fleming expresó un profundo remordimiento, describiendo la situación como una “pesadilla” de la que no puede despertar. “Me persiguen los errores que cometí”, afirmó ante el estrado con voz sombría. Su defensa, liderada por el abogado Robert Dugdale, enfatizó que Fleming no tenía antecedentes penales y que su involucramiento en el tráfico de drogas fue un episodio de 11 días producto de una recaída personal.

Un factor determinante en la duración de la pena fue la colaboración con la Fiscalía. Gracias a la información proporcionada por Fleming el mismo día de su detención, las autoridades pudieron identificar y procesar a Jasveen Sangha, quien recientemente recibió una condena de 15 años de prisión. De no haber cooperado, la condena de Fleming podría haber alcanzado los cuatro años.

No obstante, el fiscal federal adjunto, Ian Yanniello, matizó este gesto señalando que Fleming no actuó por benevolencia hacia la víctima, sino en un intento por “salvarse a sí mismo” una vez fue acorralado por los investigadores.

Matthew Perry, mundialmente reconocido por su papel de Chandler Bing, falleció a los 54 años debido a los “efectos agudos de la ketamina”, según el informe forense. Si bien el actor recibía terapias legales con esta sustancia para tratar la depresión, su adicción lo llevó a buscar suministros por fuera de los canales médicos oficiales.

385848 16: Actors, left to right; David Schwimmer as Ross Geller, Matthew Perry as Chandler Bing and Matt LeBlanc as Joey Tribbiani star in NBC's comedy series "Friends" episode "The One Where Chandler Doesn''t Like Dogs." It's Thanksgiving, and Ross competes to prove that he, unlike everyone else, can successfully name all 50 states. (Photo by Warner Bros. Television) Foto: Getty Images

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La jueza Garnett subrayó la gravedad ética del caso, destacando que Fleming, dada su formación como consejero de drogas, era plenamente consciente de la vulnerabilidad de Perry. Además de los dos años de cárcel, el condenado deberá cumplir tres años de libertad condicional, una multa de 200 dólares y entregarse a las autoridades en un plazo de 45 días.

Con la sentencia de Fleming, solo resta el veredicto contra Kenneth Iwamasa, el asistente personal de Perry, quien fue la persona encargada de realizar las inyecciones finales. Se espera que su proceso concluya en las próximas dos semanas, cerrando así uno de los capítulos judiciales más seguidos en la historia reciente de Hollywood.