De la pantalla grande al streaming: las 4 nuevas series de ‘Rápidos y furiosos’ que Vin Diesel prepara para la “familia”

La exitosa franquicia cinematográfica Rápidos y furiosos se prepara para una nueva etapa de expansión global. Durante la reciente presentación de NBCUniversal en el Radio City Music Hall de Nueva York, el actor y productor Vin Diesel anunció oficialmente el desarrollo de cuatro series de televisión ambientadas en el universo de la saga para la plataforma de streaming Peacock.

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Este movimiento marca un hito en la trayectoria de una propiedad intelectual que, en sus 25 años de historia, ha recaudado más de 7.000 millones de dólares en la taquilla mundial.

Sin embargo, el anuncio ha sido matizado por fuentes internas de la industria para precisar el estado real de los proyectos.

A pesar del anuncio de Diesel sobre cuatro programas en camino, fuentes cercanas a la plataforma Peacock citadas por medios especializados como Deadline aclararon que, por el momento, solo una de las series se encuentra en fase de desarrollo activo.

Los otros tres proyectos estarían en etapas iniciales de gestación dentro de Universal Television, lo que sugiere un despliegue gradual de este universo expandido.

La producción que ya cuenta con “luz verde” dispone de un equipo técnico de alto nivel. Vin Diesel ejercerá como productor ejecutivo a través de su compañía One Race, junto a nombres familiares para los seguidores de la saga como Neal Moritz (productor histórico de la franquicia), Chris Morgan (guionista recurrente de los filmes) y Jeff Kirschenbaum.

Para el episodio piloto, la cadena ha designado a Mike Daniels y Wolfe Coleman como showrunners y productores ejecutivos, asegurando una transición del estilo de acción cinematográfico al formato narrativo televisivo.

Durante años, Vin Diesel se mostró esquivo a llevar la historia de Dominic Toretto y su equipo a la televisión, una postura similar a la que mantuvo inicialmente respecto a realizar secuelas del filme original de 2001.

Según explicó el propio actor en el programa The Tonight Show con Jimmy Fallon, la decisión cambió gracias a la nueva estructura directiva de NBCUniversal.

“Llegó el momento adecuado cuando Donna Langley empezó a supervisar todo. Fue entonces cuando supe que la integridad de los personajes y el atractivo internacional estaría protegido en el espacio televisivo”, afirmó Diesel.

Langley, titular de Universal Studios, ha sido una pieza clave en el crecimiento de la franquicia y su presencia al mando de las operaciones televisivas fue el detonante para que Diesel aceptara diversificar el contenido.

El anuncio coincide con el 25 aniversario de la saga, que se celebrará con una proyección especial de la película original en el Festival de Cannes. Este evento contará con la presencia de Diesel y Moritz, subrayando el estatus de la franquicia dentro de la cultura pop global.

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Mientras la televisión recibe a la “familia”, el calendario cinematográfico sigue su curso. La undécima entrega, titulada tentativamente Fast Forever, tiene su estreno programado para el 17 de marzo de 2028, marcando el cierre de la línea argumental principal que comenzó con carreras callejeras clandestinas en Los Ángeles y ha llegado a misiones de espionaje en el espacio.

Además de los proyectos de pantalla, la marca se expande al sector de entretenimiento físico con la próxima inauguración de la primera montaña rusa inspirada en el universo ‘Fast & Furious’ en los parques temáticos de Universal Studios, consolidando un ecosistema transmedia.