Amazon ya confirmó la fecha oficial de la temporada 3 de ‘Los anillos de poder’ con una imponente imagen de Sauron

La Tierra Media ya tiene fecha de regreso. Durante la presentación anual Upfront de Amazon, Prime Video confirmó oficialmente que la tercera temporada de El señor de los anillos: Los anillos de poder llegarán el próximo 11 de noviembre, una noticia que estuvo acompañada por una imponente imagen promocional de Sauron, el gran antagonista de la historia creada por J.R.R. Tolkien.

El anuncio despeja finalmente las dudas de millones de seguidores que esperaban conocer el futuro de una de las apuestas más ambiciosas de la televisión contemporánea. Desde su estreno en 2022, la serie se convirtió en uno de los proyectos insignia de Amazon MGM Studios, tanto por su gigantesco presupuesto como por el impacto que ha tenido en audiencias globales.

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Sam Hazeldine es Adar en 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder', segunda temporada. Foto: Ross Ferguson / Prime Video

Según cifras oficiales entregadas por la compañía, la producción ha logrado reunir a más de 185 millones de espectadores en todo el mundo, consolidándose como uno de los contenidos más exitosos en la historia de la plataforma. Amazon asegura además que la serie continúa siendo un motor clave para atraer nuevas suscripciones a Prime.

“Desde el principio, esta serie ha encarnado la escala, la ambición y la narrativa cinematográfica que definen a las series globales más grandes de Prime Video”, afirmó Peter Friedlander, director de Televisión Global de Amazon MGM Studios, durante el evento de presentación. El ejecutivo añadió que la respuesta de los fanáticos “ha dejado claro que este viaje a través de la Tierra Media continúa resonando”.

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La nueva temporada marcará un punto decisivo dentro de la historia. De acuerdo con la información revelada por Amazon, los próximos episodios darán un salto temporal de varios años respecto a los acontecimientos de la segunda entrega y mostrarán el momento más intenso de la guerra entre los elfos y Sauron.

Rory Kinnear es “Tom Bombadil” (izquierda) y Daniel Weyman es “El extraño” en 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder', segunda temporada. Foto: Ross Ferguson / Prime Video

La trama se centrará en el ascenso definitivo del Señor Oscuro y en su intención de forjar el Anillo Único, el artefacto que le permitirá extender su dominio sobre todos los pueblos de la Tierra Media. La descripción oficial anticipa un escenario mucho más oscuro, con reinos enfrentados y personajes obligados a tomar decisiones definitivas para evitar que el mal se imponga.

La imagen promocional publicada por Amazon también alimentó la expectativa de los seguidores. En ella aparece Sauron con una presencia mucho más amenazante y poderosa, anticipando una etapa en la que el personaje asumirá un rol central dentro de la narrativa. Aunque la compañía no entregó mayores detalles argumentales, el material visual deja claro que el conflicto alcanzará una escala épica.

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Charlie Vickers es Annatar en 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder', segunda temporada. Foto: Ben Rothstein / Prime Video

La serie, desarrollada por los showrunners J.D. Payne y Patrick McKay, ha sido reconocida por sus altos estándares de producción, efectos visuales y diseño artístico. Tanto la primera como la segunda temporada cuentan con la distinción “Certified Fresh” en Rotten Tomatoes, una señal del respaldo crítico que ha mantenido la franquicia desde su lanzamiento.

Además, Amazon destacó que la segunda temporada logró posicionarse como la serie original número uno en el listado Streaming Top 10 de Nielsen durante su estreno y permaneció entre las cuatro producciones más vistas mientras estuvo en emisión.

La historia de El señor de los anillos: Los anillos de poder se desarrollan miles de años antes de los acontecimientos narrados en The Hobbit y The Lord of the Rings. La producción explora la llamada Segunda Edad de la Tierra Media, una etapa marcada por el surgimiento de grandes reinos, la creación de los anillos y el crecimiento de la amenaza encabezada por Sauron.

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Ismael Cruz Córdova es Arondir; Maxim Baldry es Isildur y Nia Towle es Estrid en 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder', segunda temporada. Foto: Ross Ferguson / Prime Video

Uno de los elementos que más ha valorado el público será la expansión del universo de Tolkien en televisión. La serie ha permitido profundizar en territorios emblemáticos como Númenor, Lindon y las Montañas Nubladas, además de introducir nuevos personajes y reinterpretar figuras clásicas del legendario escritor británico.

La tercera temporada también mantendrá la mayoría del equipo creativo detrás de cámaras. Junto a Payne y McKay regresan los productores ejecutivos Lindsey Weber, Justin Doble, Kate Hazell y Charlotte Brandstrom, quien además volverá como directora. La producción continuará a cargo de Amazon MGM Studios.