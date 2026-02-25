Se necesita ser un gomoso del universo Tolkien o, simplemente, un amante del séptimo arte que quiere entregarse de lleno a una producción que maravilló a una generación y aún se mantiene vigente y emocionante. En pantalla grande, como se planteó en un principio, y producto de una época en la que aún se podía pensar en algo así de épico.

La trilogía que hizo de Peter Jackson un genio y regó por el mundo entero el universo creado por J.R.R. Tolkien en su libro El señor de los anillos, vuelve a las pantallas el próximo 12 de marzo para celebrar 25 años de la icónica producción.

La trilogía se proyectará en salas de CineColombia, Cinemark, Cinepolis, Royal Films, Procinal, Cineprox y Cineland, y los boletos ya están en preventa.

El señor de los anillos: La comunidad del anillo

De la comarca a la misión de la que todo depende... Foto: @WbPicturesLatam

Un hobbit de la Comarca y ocho compañeros emprenden un viaje para destruir el poderoso Anillo Único y salvar la Tierra Media del Señor Oscuro Sauron... versión extendida.

Título original: The Lord of the Rings: the Fellowship of the Ring; Director: Peter Jackson; Género: Aventura, Drama, Fantasía; País: Nueva Zelanda, Estados Unidos, Reino Unido; Reparto: Orlando Bloom, Elijah Wood, Ian McKellen.

El señor de los anillos: Las dos torres

Smeagol se hace más presente... Foto: @WbPicturesLatam

Mientras Frodo y Sam se acercan a Mordor con la ayuda del astuto Gollum, la comunidad dividida se enfrenta al nuevo aliado de Sauron, Saruman, y sus hordas de Isengard.

Título original: The Lord of the Rings: the Two Towers; Director: Peter Jackson; Género: Aventura, Drama, Fantasía; País: Nueva Zelanda, Estados Unidos; Reparto: Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen.

El señor de los anillos: El retorno del rey

La gran conclusión. Foto: @WbPicturesLatam

Gandalf y Aragorn lideran el mundo de los hombres contra la armada de Sauron para distraer su atención de Frodo y Sam, quienes se aproximan al Monte del Destino con el Anillo Único.

Título original: The Lord of the Rings: the Return of the King; Director: Peter Jackson; Género: Aventura, Drama, Fantasía; País: Nueva Zelanda, Estados Unidos; Reparto: Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen.

Al respecto de las versiones extendidas, basándonos en las entregas más recientes en ediciones DVD en 2025, y sin seguridad de que sean las mismas que se verán en Colombia, el portal movieweb.com asegura que “la cantidad de material añadido a las ediciones extendidas varía según la película. Por ejemplo, a pesar de que las versiones cinematográficas de La Comunidad del Anillo y Las Dos Torres tienen prácticamente la misma duración, a La Comunidad del Anillo se le añadieron 30 minutos adicionales. En comparación, Las Dos Torres cuenta con unos 45 minutos de material nuevo. La adición más significativa se produce en El Retorno del Rey, que incluye casi una hora de material nuevo en la versión extendida.

La trilogía de El señor de los anillos vuelve a cines, 2026 Foto: @WbPicturesLatam

Si bien en este anuncio, Warner Brothers Latinoamérica no especifica la duración, el portal explica: “Otro aspecto destacable es la disparidad entre la duración de las ediciones extendidas. El lanzamiento de las versiones extendidas de El Señor de los Anillos indica una duración de 238, 235 y 263 minutos, respectivamente".

Y añade que “estas duraciones incluyen Créditos del Club de Fans adicionales al final de los discos, con un total de 20 minutos para La Comunidad del Anillo y 12 minutos para Las Dos Torres y El Retorno del Rey”. Esa parte, probablemente, no se verá en los teatros.