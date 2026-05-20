Director de ‘El señor de los anillos’ calificó de “injusto” el reconocimiento al actor de Gollum y abrió debate en el cine

En medio de su participación en el Festival de Cannes, donde recibió una Palma de Oro Honorífica en reconocimiento a su trayectoria y al impacto que tuvieron sus películas dentro de la industria cinematográfica, el director de ‘El señor de los anillos’, Peter Jackson, se refirió al icónico personaje de Gollum, que próximamente tendrá su propia película.

Allí, cuestionó las escasas posibilidades de que el actor Andy Serkis pueda recibir un premio de interpretación, pese a que Gollum marcó un antes y un después en el uso de efectos visuales y captura de movimiento en la industria del cine en Hollywood.

Famoso director de cine admitió que sería “una gran idea” grabar ‘Star Wars’ en Colombia tras elogiar sus paisajes: “parece IA”

Con su interpretación, Serkis evolucionó la actuación digital aunque, originalmente, el equipo no tenía pensado que participara físicamente en el rodaje.

“Cuando contratamos a Andy, y esto demuestra nuestra ingenuidad, pensábamos que Gollum sería un personaje de animación tradicional y que Andy sólo le pondría la voz. Así que le dijimos que no lo necesitaríamos para nada más”, comentó inicialmente Jackson.

Sin embargo, todo cambió cuando Elijah Wood y Sean Astin comenzaron a filmar las escenas junto al personaje: “Necesitaban a alguien en el set para interactuar, y Andy, muy generosamente, aceptó estar presente durante el rodaje de esas escenas para prestar su voz”, detalló.

CHICAGO, ILLINOIS - 11 DE ABRIL: El actor Andy Serkis durante la C2E2 en el escenario principal para el evento "There and Back Again: A Lord of the Rings Cast Reunion". Foto: WireImage

Al verlo con ese traje ajustado mientras corría por el set, la idea que tenían al principio cambió, según Jackson, por lo que la producción decidió incorporar la captura de movimiento para trasladar sus gestos y expresiones directamente al personaje digital.

Debido a esto, puso en tela de juicio el reconocimiento que reciben las interpretaciones realizadas mediante captura de movimiento ya que, para el cineasta, el trabajo de Serkis fue una actuación “100% humana”, aunque considera que todavía existe resistencia dentro de la industria para premiar este tipo de interpretaciones.

“Es injusto, pero no tiene la más mínima posibilidad de ganar un premio de interpretación a corto plazo. El ambiente actual no lo permitiría", expresó el cineasta.

En este contexto, el director sostuvo que personajes digitales como Gollum rara vez son considerados en las grandes categorías actorales, pese al enorme nivel interpretativo que requieren.

Kleber Mendonça Filho, en exclusiva con Arcadia: “En las salas se construye el carácter de la película”

Por esta razón, sus declaraciones abrieron el debate dentro de la industria cinematográfica, que, al igual que muchos otros sectores, evoluciona constantemente al ritmo de los avances tecnológicos. En medio de esa transformación, surgieron nuevamente las discusiones sobre si este tipo de interpretaciones y trabajos digitales deberían recibir un mayor reconocimiento.

Mientras tanto, el vínculo entre Serkis y la Tierra Media continuará, pues el actor no solo fue confirmado para volver a interpretar su papel sino que estará como director de ‘El señor de los anillos: La caza de Gollum’.