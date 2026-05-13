El Festival de Cannes empezó este martes recordando que el cine es “un acto de resistencia”, en una edición que promete mucho glamur y una carrera por la Palma de Oro con una buena dosis de cine español.

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En la ceremonia de inauguración, la actriz estadounidense Jane Fonda y la intérprete china Gong Li declararon abierta oficialmente esta 79ª edición, donde estrellas como Javier Bardem, Cate Blanchett o Michael Fassbender brillarán en la alfombra roja.

“El cine siempre fue un acto de resistencia porque contamos historias”, afirmó Fonda. “Historias que aportan empatía a los marginados, historias que nos permiten sentir más allá de las diferencias, historias que nos dejan ver que es posible un futuro alternativo”, dijo Fonda, veterana activista.

“Creo en el poder de las voces, las voces en la pantalla, las voces fuera de la pantalla y, sobre todo, las voces en la calle, especialmente ahora”, insistió la actriz, muy crítica con el presidente estadounidense Donald Trump.

Momentos antes, el cineasta neozelandés Peter Jackson, conocido por la trilogía de El señor de los anillos, recibió una Palma de Oro honorífica de las manos del actor Elijah Wood, quien dio vida al “hobbit” Frodo Bolsón.

Tras recibir el premio y una ovación de varios minutos, el cineasta neozelandés, con múltiples premios Óscar a sus espaldas, agradeció esta “inesperada sorpresa, milagrosa”. “Nunca imaginé que ganaría una Palma de Oro” honorífica, bromeó, “no soy precisamente un tipo de Palma de Oro”.

Veteranos y debutantes

En esta edición, 22 películas compiten por el máximo galardón, de las que sólo cinco están dirigidas por mujeres.

Entre los aspirantes a suceder a la ganadora del año pasado, Un simple accidente del iraní Jafar Panahi, destacan directores asiduos a esta selecta lista, como el ruso Andrey Zvyagintsev (Leviatán) o el iraní Asghar Farhadi (Nader y Simin, una separación), múltiples veces recompensados. Para dos de ellos, el japonés Hirokazu Kore eda (Un asunto de familia) y el rumano Cristian Mungiu (4 meses, 3 semanas, 2 días), sería su segunda Palma de Oro.

También competirán por primera vez una decena de cineastas, en una muestra que a menudo es criticada por tener a su círculo de favoritos.

Pedro Almodóvar, 'Amarga Navidad' 2026 Foto: @WbPicturesLatam

Con Amarga Navidad, el español Pedro Almodóvar aspira por séptima vez a coronarse en la Croisette. Aunque la muestra recompensó en varias ocasiones sus películas, con premios de interpretación o guion, la Palma de Oro se le resiste.

Otras dos cintas españolas son candidatas para el máximo premio: El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, con Bardem dando vida a un famoso cineasta que le ofrece un papel a su hija actriz, y La bola negra, de Javier Ambrossi y Javier Calvo, sobre tres hombres homosexuales en tres épocas diferentes y en cuyo elenco figuran Penélope Cruz y Glenn Close.

Esta elevada participación ibérica en competencia es un hecho inédito para la industria cinematográfica española en la historia reciente del festival.

“España ha mostrado desde hace algunos años un nuevo dinamismo”, dijo el delegado general del certamen, Thierry Frémaux.

Arte y política

La actualidad geopolítica también acabará filtrándose en el festival, aunque a veces se critica que la muestra no se posicione lo suficiente ante los conflictos o las crisis.

Hace unos meses, la Berlinale se vio sumida precisamente en una fuerte polémica sobre su dimensión política y su supuesta indiferencia frente a la guerra de Gaza.

No creo que debamos separar el arte de la política, es un concepto extraño querer oponer las dos cosas. Simplemente porque una obra lleve un mensaje político no debería ser considerada una enemiga del arte. Park Chan wook

El jurado de esta edición, muy diverso y presidido por el cineasta surcoreano Park Chan wook, se vio confrontado este martes a las preguntas sobre el dilema entre cine y política, como sucedió en febrero en el certamen alemán.

“No creo que debamos separar el arte de la política, es un concepto extraño querer oponer las dos cosas”, dijo Park Chan wook durante la rueda de prensa del jurado. “Simplemente porque una obra lleve un mensaje político no debería ser considerada una enemiga del arte”, añadió.

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Otro miembro del jurado, el guionista británico Paul Laverty, colaborador habitual del cineasta Ken Loach y conocido por su posiciones de izquierda, aprovechó esta conferencia de prensa para ser mucho más crítico.

“Vemos tanta violencia sistemática, el genocidio en Gaza y todos esos conflictos horribles”, declaró, acusando a Hollywood de boicotear a Susan Sarandon, Javier Bardem o Mark Ruffalo por denunciar “el asesinato de mujeres y niños en Gaza”. “Avergüénzate, Hollywood”, dijo.

*Con información de Esther Sánchez, AFP.