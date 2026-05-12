Otra señal para no perderse el Mundial 2026: hinchas de Colombia podrán ver los 104 partidos

La expectativa por el Mundial de la FIFA 2026 sigue creciendo y ahora los hinchas colombianos recibieron una noticia que promete cambiar la manera de seguir el torneo más importante del fútbol, pues Paramount+ confirmó una alianza con DSPORTS para transmitir los 104 partidos de la próxima Copa del Mundo en varios países de América Latina, entre ellos Colombia.

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El acuerdo permitirá que los aficionados puedan seguir cada encuentro del campeonato a través de la plataforma de streaming y de las diferentes señales deportivas, ofreciendo una cobertura mucho más amplia del evento deportivo.

Con este anuncio, el Mundial 2026 suma un nuevo especio de transmisión para los seguidores del fútbol. La competencia será histórica no solo por el despliegue tecnológico y la expectativa que genera, sino también porque contará por primera vez con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos, convirtiéndose en la edición más grande organizada hasta ahora por la FIFA.

Derechos humanos en el Mundial Foto: Colprensa

La cobertura estará disponible en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. Además de los encuentros en vivo, los usuarios tendrán acceso a programación especial durante las 24 horas, análisis, programas previos, reacciones posteriores y seguimiento constante a las selecciones más importantes del continente.

Desde Paramount+ destacaron que esta alianza representa un paso clave en la expansión de contenidos deportivos dentro de la plataforma.

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Augusto Rovegno, vicepresidente senior de contenido de Paramount+ para América Latina, aseguró que el objetivo es acercar el evento deportivo más importante del planeta a millones de aficionados de la región.

Por su parte, Hernán Bidegaín, director de DSPORTS, aseguró que el canal prepara una de las coberturas más ambiciosas de su historia. De acuerdo con el directivo, la señal transmitirá todos los partidos del torneo y desarrollará más de 900 horas de programación en vivo durante el campeonato.

El Mundial 2026 genera una gran emoción a nivel mundial. Foto: Getty Images

Además, confirmó que habrá enviados especiales en los tres países sede y un cubrimiento permanente de las diferentes selecciones, con especial atención a equipos como Colombia, Ecuador, Argentina y Uruguay.