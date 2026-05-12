Prelista de Selección Colombia tendría sorpresa: filtraron decisión de Lorenzo sobre Sebastián Villa

Aunque la Selección Colombia no ha sacado la prelista oficial al Mundial 2026, varios periodistas deportivos han informado sobre sorpresas en la decisión del entrenador Néstor Lorenzo. De hecho, una decisión del argentino tendría que ver con Sebastián Villa.

La crítica al Mundial 2026 que cae justo a un mes de empezar: Colombia podría vivirlo

Cabe recordar que en la última convocatoria de la Selección Colombia, para los amistosos del pasado mes de marzo ante Croacia y Francia, surgió un rumor que revelaba el llamado de Lorenzo a Villa. Sin embargo, el atacante que juega en Independiente Rivadavia (Argentina) finalmente no fue convocado, y se especuló mucho entre si estuvo en los planes o nunca apareció en el radar de Lorenzo.

“Sebastián Villa está en la prelista de Selección Colombia”

Y parece que esta vez, Sebastián Villa si estaría en los planes de la Selección Colombia de manera oficial. No hay forma de contrastar aún la información, pero fue el periodista César Augusto Londoño quien reveló el dato en su cuenta de X. Lo hizo en la tarde de este martes, 12 de mayo.

“Sebastián Villa (29), delantero de Independiente Rivadavia, está en la prelista de 55 jugadores de la selección Colombia al Mundial”, fue la información de Londoño.

Sebastián Villa (29), delantero de Independiente Rivadavia, está en la prelista de 55 jugadores de la selección Colombia al Mundial. — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) May 12, 2026

Aunque la Selección Colombia aún no haya sacado una prelista oficial, y se rumore entre la prensa que no lo hará, hay bastantes reacciones sobre el presunto llamado de Sebastián Villa por parte de Néstor Lorenzo.

Que Sebastián Villa supuestamente esté en la prelista de la Selección Colombia, no significa que vaya a integrar la convocatoria definitiva de 26 llamados al Mundial 2026. Todo depende de lo que vea el cuerpo técnico del combinado nacional de cara al torneo.

Ya varias selecciones publicaron su prelista para el Mundial 2026

Argentina, vigente campeona del mundo, publicó en sus redes sociales la prelista de 55 jugadores que Lionel Scaloni observará y tendrá en cuenta previo a emitir la convocatoria final de 26. Dentro de los citados están varias figuras que ganaron en Catar 2022, como Messi, Emiliano Martínez y Leandro Paredes.

#SelecciónMayor Prelista oficial de futbolistas reservados para la Copa Mundial de la FIFA 2026.https://t.co/qVuJ19hgkk — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 11, 2026

Brasil fue otra que publicó la prelista, y hay un nombre que causó todo tipo de reacciones: Neymar. Eso quiere decir que el jugador del Santos, con pasado en Barcelona, PSG y la propia Canarinha, podría ser elegible por Ancelotti para el Mundial 2026.

A lo largo del mes de mayo se esperan más noticias de todas las federaciones clasificadas al Mundial, informando cómo se van moviendo sus jugadores y las listas finales de convocados.