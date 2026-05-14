Violeta Bergonzi destapó problema entre Mariana Zapata y su esposo: “Estaba hablando de un secuestro”

En la recta final de La casa de los famosos Colombia 3, los participantes que continúan en competencia hicieron parte de una nueva dinámica propuesta por ‘El Jefe’, en la que recibieron a varias figuras del mundo del entretenimiento, quienes debían ser atendidas como si estuvieran en un hotel cinco estrellas.

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Una de las celebridades que más llamó la atención y generó conversación en redes sociales fue Violeta Bergonzi, reconocida presentadora del Canal RCN y ganadora de MasterChef Celebrity 2025, pues tuvo algunos encuentros tensos con varios de los concursantes, entre ellos la creadora de contenido Mariana Zapata.

Días después de su participación en el reality, Violeta Bergonzi fue invitada al pódcast Realidades ocultas, donde rompió el silencio y habló con sinceridad sobre su inconformidad con Mariana Zapata.

La presentadora ventiló sus problemas con Mariana Zapata. Foto: Instagram @violetaabergonzi

“Yo no lo hablé al aire, ni lo hablé dentro de La casa de los famosos, pero hubo un pedacito que a mí me rayó muchísimo y fue cuando esta niña Mariana dice: ‘Es que ella llegó así en esa actitud porque yo tuve problemas con su marido’. Uno, a meter cizaña, que no me extraña que tú tengas problemas con el marido de alguien, eso está claro para Colombia entera”, dijo frente a las cámaras, dejando sorprendidos a los espectadores.

Posteriormente, replicó las palabras de Mariana, dejando ver la molestia que esto le generó.

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“Completa su historia diciendo que nosotros tenemos hoteles, entonces, ella dice que mi esposo tuvo problemas con ella porque no había cumplido unas acciones, fue en modo de canje, no cumplió las acciones y la tenían encerrada en el hotel”, manifestó la comunicadora.

Confesó que no quiso reclamarle en su momento, pues le parece un caso muy complicado, ya que se hizo referencia a varios incumplimientos con la ley, los cuales considera que deben ser tratados con mesura.

“Está hablando de un secuestro, está hablando de un montón de delitos y dañando la imagen de una familia completa con sus declaraciones. Es la primera vez que hablo de esto y me parece delicadísimo que, si de verdad profundizamos, pues toca irnos con abogado, nos toca irnos ya a lo legal”, finalizó.