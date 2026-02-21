En medio de la tendencia relacionada con los ‘therians’ que se ha tomado las redes sociales en los últimos días, la presentadora y ganadora de MasterChef Celebrity 2025, Violeta Bergonzi, sorprendió a sus seguidores al hacer un video junto a sus hijos disfrazados, en el que los relacionó de manera sarcástica con esta comunidad que ha causado revuelo en internet.

“Yo no quería hablar de este tema, la verdad, para mí como mamá no es fácil, pero ante todo lo que está pasando quiero abrirles mi corazón y pedirles ayuda ante esta situación”, comentó inicialmente en la grabación que en poco tiempo la convirtió en blanco de fuertes críticas.

Ante esta situación, Violeta decidió ponerle freno a la polémica que causó su publicación y se mostró visiblemente sorprendida por la cantidad de comentarios subidos de tono que ha recibido tras relacionar, en tono de broma, el comportamiento de sus hijos con los ‘therians’.

“En serio no puedo creer que me esté tocando hacer este video para aclarar que mis hijos no son ‘therians’. ¿Esto a causa de qué?, de un video que hice, obviamente sarcástico, burlándome de esta situación que para mí es absolutamente ridícula, o sea, después de la señora que se casó con el Transmilenio le sigue esto”, expresó con un notable gesto de incomodidad ante la fuerte reacción que han tenido algunos internautas en su contra.

Posteriormente, explicó que su hijo menor apenas tiene dos años, por lo que “a duras penas está aprendiendo a hablar”, mientras que su hija tiene cuatro años y “se disfraza todos los días, como todos los niños a esta edad”.

Con estos detalles sobre sus pequeños, recalcó que no tiene hijos ‘therians’, “mi hija no se cree una coneja y mi hijo no es un lobo domesticado”.

“Yo no puedo creer en serio la cantidad de comentarios agresivos, insultándome indignados por las decisiones de mis hijos, o sea, ¿es en serio?“, agregó. Además, lanzó una crítica a algunos medios de comunicación por hablar sobre el video, según ella, ”sin ni siquiera ver el contenido del mismo para medio analizar que es un video lógicamente haciendo una parodia de esta situación que, ante mis ojos, es absurda”.

Por último, aseguró que no se está burlando de un problema o un desorden mental. “A mí, de todo corazón, me parece que más allá de un desorden mental, esta es una forma absurda de querer llamar la atención”.

“Desde que yo tenga a mis hijos vacunados, bien alimentados, bien criados, ustedes tranquilos, no se preocupen por ellos”, concluyó, despachándose de quienes la han insultado por un video en el que, de acuerdo con su relato, estaba haciendo una parodia de los ‘therians’.