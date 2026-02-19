Violeta Bergonzi y Flavia Dos Santos protagonizaron tenso momento en vivo; la discusión causó debate

En el más reciente capítulo de Mujeres sin filtro, Violeta Bergonzi una de las presentadoras más reconocidas más conocidas del país, estuvo revelando detalles de su historia con la salud mental y las determinaciones que tomó para tener una buena calidad de vida con el paso del tiempo.

“Yo les puedo decir de todo corazón que lo único de lo que yo me arrepiento en esta vida es de no haber buscado ayuda antes. Llegué donde la psiquiatra y le dije: ‘Mira, estoy muy irritable, algo extraño está ocurriendo y no sé qué me está pasando, necesito ayuda’”, confesó frente a las cámaras del programa del Canal RCN.

La presentadora se mostró incómoda con la intervención de Flavia Dos Santos. Foto: Instagram @masterchefcelebrityco

En ese momento, Kika Nieto, una de las panelistas del programa, le preguntó por la razón por la que no decidió visitar a un psicólogo en una primera instancia, pues desde su punto de vista, es el proceso que tendría que haberse llevado a cabo.

“Porque yo no tenía nada psicológico que me estuviera perturbando, hasta que la psiquiatra me medicó y ahora soy muy feliz”, contestó Violeta.

Violeta Bergonzi habría tirado pulla contra Valentina Taguado tras salida del aire de ‘Qué hay pa’ dañar’: “No te metas conmigo”

Por otro lado, la sexóloga Flavia Dos Santos se mostró en contra de las elecciones personales de Violeta Bergonzi y explicó desde su perspectiva cómo tendría que haber actuado en el momento de su crisis.

“Cada uno tiene que tener el libre albedrío de hacer lo que quiera, pero es lo mismo que tomar un ibuprofeno y no tratar la causa de la enfermedad. Tú tienes que hablar, y eso se hace a través de la palabra, a través de esos cuestionamientos”, manifestó.

En medio de una notable incomodidad, Violeta Bergonzi se defendió y se mostró firme en su proceso, teniendo en cuenta su experiencia personal y las vivencias que tuvo que atravesar en compañía de su familia y círculo cercano.

“No, Flavia, ese es un error que cometen muchas personas. Yo estuve con psicólogos. Yo no veo por qué se ataca tanto la medicación. Sí, hay personas que pudieron haberse salvado de un suicidio, de haber atacado a alguien, de mucho daño, por el miedo a no medicarse”, aclaró.

Violeta Bergonzi reveló qué ha hecho con el dinero que recibió en ‘MasterChef Celebrity’

Por medio de la sección de los comentarios, Violeta Bergonzi se pronunció nuevamente y dejó ver nuevamente el desconcierto que sintió al contar su historia.

“Traté de hablar, pero fue complicado… ya buscaré el espacio para contarles bien la historia", escribió.

Flavia Dos Santos recibió críticas tras reciente entrevista a Violeta Bergonzi. Foto: Captura de pantalla Instagram @mujeressinfiltrorcn

Los seguidores del programa también opinaron del caso y apoyaron a Violeta a través de distintos mensajes.

“Cada persona y cada proceso es diferente y no se debe cuestionar. Los psiquiatras también hacen psicoterapia. No solo medican“; ”Flavia se pasa a veces con los invitados, hay que dejarlos hablar sobre su experiencia personal si no para qué los llevan a dar sus testimonios", y “¿Para qué hacen preguntas a la invitada si no la dejan hablar?”, son algunas de las palabras que se leen.