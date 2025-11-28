En la noche del 25 de noviembre, se conoció que Violeta Bergonzi fue la ganadora de la séptima temporada de MasterChef Celebrity, después de una extensa jornada sus tres preparaciones lograron conquistar al jurado y se llevó el título junto a una gran suma de dinero.

En el último reto, al igual que en las anteriores temporadas, las cocineras tuvieron que preparar una entrada, un plato fuerte y un postre de manera libre. Con estos, demostraron su conocimiento y aprendizajes adquiridos durante la competencia.

Aunque, Valentina, Carolina y Alejandra también sorprendieron a los chefs con sus preparaciones que parecían de alta cocina, e incluso catalogaron esta final como “la más reñida” de todas las temporadas que han pasado, fue la presentadora quien recibió los 200 millones de pesos.

Violeta Bergonzi reveló qué ha hecho con el dinero que recibió de ‘MasterChef Celebrity’

En una entrevista con Santiago Vargas en Mañana Express, la periodista habló de lo que tenía pensado hacer con el premio que había recibido por ganar el concurso de cocina.

“Los voy a invertir, ¿sabes que ya doné una parte por adelantado?”, le respondió al presentador, afirmando que antes de saber que obtendría la victoria surgió una situación y decidió dar una parte del dinero porque sería por una buena causa.

También se cree que por lo que había mencionado en otras ocasiones lo usaría para sus proyectos personales y que, al igual que otros ganadores de anteriores ediciones, podría continuar en la industria culinaria.

Luego, Vargas le preguntó por las críticas que ha recibido, pues en redes sociales ha recibido fuertes comentarios, e incluso circularon memes que decían la ganadora debió ser otra de sus compañeras.

“Hoy en día yo veo como con lástima a esas personas que tratan de dañarle el momento a uno o de demeritar los esfuerzos de uno o de opacar los logros de una persona”, comentó, agregando que sabía que habría mucha gente que no la apoyaría, pero se siente contenta por su nuevo logro y porque su amistad con Alejandra, la otra finalista, es muy buena.

Mensaje de Claudia Bahamón tras la victoria de Violeta Bergonzi en ‘MasterChef Celebrity’

Muchas personas se pronunciaron por el triunfo de Violeta, entre ellas, la presentadora del reconocido programa, Claudia Bahamón, quien se ha ganado el cariño de los televidentes por su participación en todas las temporadas del reality gastronómico.

“MasterChef se ha convertido en un ritual en Colombia. Es un símbolo de mérito, de pasión, de creatividad y de resiliencia. Un lugar donde el talento se cocina a fuego lento y donde cada historia encuentra su sabor propio. ¡En nuestro país este título significa corazón!”, escribió en la primera parte, haciendo referencia a la competencia.