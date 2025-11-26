Él es el novio de Michelle Rouillard y hacía parte de ‘MasterChef Celebrity’: “Dentro de la competencia me enamoré”

En la noche del 25 de noviembre se llevó a cabo la gran final de MasterChef Celebrity, en la que las cuatro finalistas se enfrentaron a un último reto y dejó como ganadora a Violeta Bergonzi, quien se destacó por sus preparaciones.

Sin embargo, antes de que se conociera quiénes eran las celebridades que harían parte de la final, Michelle Rouillard también conquistó al jurado en varias ocasiones e hizo parte del top 5 del programa que este año celebró su décimo aniversario.

¿Quién es el novio de Michelle Rouillard?

La actriz no logró estar entre las finalistas y llevarse el título la alta suma de dinero, pero su participación le permitió dar un giro inesperado en el aspecto amoroso de su vida y estableció una relación con uno de los chefs que hacían parte de la producción.

Durante la competencia, los cocineros tuvieron la oportunidad de contar con un equipo de profesores que les brindaron mayores conocimientos y les compartieron sus aprendizajes gastronómicos para que avanzarán en su proceso, y uno de ellos fue Jacobo Bonilla, según reveló la exreina en Pulzo.

También mencionó que ellos ya se conocían de antes, pero fue en el trascurso del reality que surgió una conexión, pues se decía que quienes fueran entrenados por este chef lograrían llegar muy lejos en la cocina y ella, además de esforzarse por aprender técnicas de cocina, se ganó su corazón.

“Dentro de la competencia me enamoré. Ahora mi pareja es chef”, dijo, agregando que él no pudo ayudarla directamente dentro del programa como hubiera querido y él solo era una referencia. Pero, el tiempo que compartieron fue suficiente para que después de que terminará MasterChef empezarán a salir y ahorita estén disfrutando juntos.

Michelle le comentó al mismo medio que tiene nuevos planes y proyectos con Jacobo, pues a ambos les gusta la cocina y la experiencia que ella tuvo sería una herramienta para hacer parte de esta industria.

“Tenemos un plan de restaurante en Bogotá. Empezamos con una idea de comida clásica internacional, rica, de varios países, algo que haga sentir bien a quien vaya”, afirmó en Pulzo.