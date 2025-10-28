El pasado 23 de octubre Luis Fernando Hoyos se convirtió en el más reciente eliminado de MasterChef Celebrity, pues aunque su plato estaba bien sazonado, fue quien cometió la mayor cantidad de errores y el tamaño de su preparación no fue la adecuada porque se le dificultó convencer a los jurados.

La salida del actor fue una de las más dolorosas para Claudia Bahamón, quien le demostró su cariño y aprecio, por lo que, después de la eliminación, publicó una fotografía junto a él y escribió un mensaje expresando su amor y los recuerdos que le dejó al participar en la cocina más importante de Colombia.

“Me hiciste la vida feliz en esa cocina. Jugaste a mi lado. Me permitiste irrumpir en tu burbuja, me correteaste, me amenazaste, me manipulaste, me “jodiste la vida” a más no poder como un niño en etapa adolescente y que felicidad me dio encontrar a mi edad y la tuya un cómplice de esta manera”, escribió la presentadora.

Luis Fernando Hoyos de su paso por ‘MasterChef Celebrity’ y Claudia Bahamón

El actor pereirano estuvo como invitado en ¿Qué hay pa’ dañar?, programa matutino en el que se encuentra su excompañera Valentina Taguado, quien todavía está participando en la competencia culinaria, Johanna Velandia y Hassam.

Durante la entrevista, Johanna, también conocida en redes como Una gorda ahí, le preguntó al actor si su participación en el reality le había dejado una enseñanza y si le cambió la vida.

“El reality lo usé para mí, como un psicoanálisis, como un trabajo muy interno”, respondió, asegurando que muchos trabajos le han permitido hacer cambios, ya sea por los personajes o el grupo con el que se rodean, pero que en MasterChef se permitió ser él y se volvió más paciente.

“He hecho un trabajo en mi vida de tomar las cosas con más calma y hay cosas que me han ayudado mucho y este programa me ayudó mucho con eso. Debo agradecer el conocimiento de los chefs que fue maravilloso y Claudia Bahamón me parece increíble como presentadora, como persona, con lo que hace”, confesó.

Al mencionar a la presentadora huilense, Taguado le preguntó si ya la conocía de antes, pues la amistad de Luisfer y Claudia fue algo que llamó la atención de los televidentes, a pesar de que tuvo que ausentarse por unos días por una situación de salud.