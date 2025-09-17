La ausencia prolongada de Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity Colombia se ha convertido en uno de los temas más comentados en redes sociales y también en la misma cocina por sus compañeros.

El actor lleva varios capítulos sin aparecer en pantalla, lo que ha despertado rumores sobre una posible salida definitiva de la competencia a causa de un mal de salud, ya que lo único que se sabe es que está fuera por orden médica.

Esto lo reforzó la presentadora Claudia Bahamón, cuando explicó que el motivo de su inasistencia está relacionado con complicaciones de salud.

Las especulaciones sobre esto crecieron cuando el mismo Hoyos respondió en redes sociales a la pregunta de un seguidor sobre su futuro en el reality.

Su mensaje, lejos de despejar dudas, dejó un aire de incertidumbre: “Primero recuperarme... el tiempo lo dirá. ¡Gracias!”.

Participantes de MasterChef Celebrity hablan por la ausencia de Luis Fernando Hoyos

La falta de claridad sobre el regreso de Hoyos a la cocina más famosa de Colombia ha generado preocupación entre sus compañeros y desconcierto en los televidentes, quienes siguen a la espera de una confirmación oficial sobre su permanencia en el reality culinario.

En el capítulo del pasado 16 de septiembre, Claudia Bahamón fue quien trajo el tema a colación debido a los comentarios de los demás participantes y volvió a confirmar que se trata de su estado de salud.

“La situación de Luisfer se está volviendo tema de pasillo”, dijo el comediante David Sanin.

“Hay que aclarar algo y es que realmente está enfermo, le han alargado la incapacidad dos veces. Con incapacidad legalmente no puede venir a trabajar”, dijo la presentadora.

Si bien sus compañeros se han mostrado comprensivos con el tema, están a nada de conocer el Top 10 y esto hace que el espíritu de competencia los lleve a no sentir esto como algo justo.

“Mucha tristeza de ver que pasan las semanas y no vuelve Luisfer, pero al mismo tiempo uno dice: ‘uno ha hecho un proceso con mucha consciencia y esfuerzo y él llega a meterse a los 10, a los 8, a los 4, es como que uno piensa y se sobrevalora todo el esfuerzo que nosotros hemos hecho”, dijo la actriz Carolina Sabino.

De igual forma, más de ellos dejaron ver que realmente la debe estar pasando muy mal para llevar tanto tiempo tan ausente.

“Todos nos hemos estado preguntando ¿qué onda con Luisfer? ya lleva muchos días sin venir... supongo que ha de estar muy mal de salud", señaló la exreina de belleza Michele Rouillard.

Ya es conocido que el participante que se ausenta por problema, vuelve con el delantal negro puesto, pero en el caso de Luis Fernando, tanto compañeros como David Sanin y seguidores del programa, piden algo más.

“Tiene que hacer un examen riguroso para ver si puede regresar, no que entre como si no hubiera pasado nada... porque han pasado cosas [...] Debe haber un máximo de faltas como en el colegio, usted no puede faltar por enfermedad un montón de tiempo”, dijo el comediante.

Claudia Bahamón aseguró que entendía la “incomodidad” de los participantes y se apoyó con el comentario de Ricardo Vesga, quien manifestó que lo importante es que él se recupere.

“Lo más justo es que él regrese cuando esté en capacidad, a no ser que médicamente digan que ya no puede estar dentro de la competencia... se han escuchado rumores, envidias, celos, la vida no es justa”, concluyó.

Opciones para Luis Fernando Hoyos

En la conversación, se les preguntó a los presentes qué deberían hacer por las ausencias de Luisfer y ellos no guardaron silencio.

La primera en hablar fue Carolina Sabino, quien dijo: “Debe haber algo que lo ponga en cierta desventaja con nosotros que nos la hemos luchado todos esos días”.