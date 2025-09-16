Andrea Guzmán, exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’, se destapó por el reality y dejó pulla: “Preferiría no repetir nunca jamás”

La décima temporada de MasterChef Celebrity dejó una nueva eliminada hace semanas. Se trata de la actriz Andrea Guzmán, quien tuvo que despedirse de la competencia luego de presentar un plato que tenía el pollo, la proteína principal, ligeramente crudo.

El error fue descubierto por los jurados Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch en el preciso momento de cortar la proteína en la preparación.

Estos son los famosos en peligro de ser el quinto eliminado del programa del Canal RCN. | Foto: Canal RCN

Aunque Guzmán mostró dedicación y entrega a lo largo de las pruebas, el jurado no dudó en mencionar que entregar una proteína cruda es una de las fallas más graves dentro del reality de cocina.

Esta falta fue determinante y se convirtió en la razón que sentenció su salida de la cocina más famosa de Colombia.

Andrea Guzmán habló de su experiencia en MasterChef Celebrity

Recientemente, Carlos Ochoa, periodista con bastante experiencia en novelas, series y realities, publicó un video en su cuenta oficial de Instagram con motivo del estreno de La Influencer, en Caracol Televisión, y allí, aprovechó para hablar con la actriz Andrea Guzmán, quien tiene un importante papel en esta producción.

El periodista decidió ahondar en otros temas y se fue directo al reality culinario, para así, preguntarle a Andrea por su persona favorita para ganar.

La actriz tuvo que abandonar la competencia. | Foto: Canal RCN

“Yo quiero que gane mi prima, Patricia (Grisales), la familia primero”, dijo con plena seguridad.

Carlos Ochoa le pidió que hablara de su experiencia en este programa y Andrea no tardó en decir que había sido un momento “Difícil, muy difícil”, dijo.

Además, señaló: “Creo que es de las experiencias que más enseñanzas me ha dejado a nivel personal, sobre todo, pero sí fue una experiencia difícil. Hay mucho agradecimiento, aprendí muchas cosas, tuve momentos maravillosos”.

Aunque se mostró bastante agradecida por vivir esto, Andrea Guzmán afirmó que no volvería a formar parte: “[...] Pero también tengo que confesar que fue un momento de mi vida bien complejo y difícil el cual preferiría no repetir nunca jamás”, afirmó.

Para la querida actriz, lo importante fueron las cosas que le enseñaron: “Las cosas buenas igual quedan, la experiencia ya la viví y ya, chequeado en la vida, realities creo que nunca más, ese paso por mi vida ya pasó, pero las cosas positivas sí quedan”, dijo.