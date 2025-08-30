Exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ confesó estar dispuesta a tener una relación abierta para no perder su matrimonio

MasterChef Celebrity, el reality de cocina más famoso de Colombia, sigue al aire y tanto participantes como ex participantes llaman la atención de los televidentes y seguidores, no solamente por su paso por el programa, sino también por sus vidas personales.

En esta décima temporada, que se transmite en el presente año 2025, varios famosos han abandonado la cocina luego de cometer errores en sus preparaciones y una de las actrices que fue eliminada fue la reconocida Andrea Guzmán.

Foto: Instagram @andreitaguz | Foto: Foto: Instagram @andreitaguz

Esta reconocida actriz tuvo que abandonar la cocina más famosa, luego de que los jurados descubrieran que en su preparación había pollo crudo, error que en la cocina de MasterChef es imperdonable.

A raíz de su participación, bastante de aspectos de su vida tanto a nivel laboral como personal llamaron la atención de sus seguidores y, en una entrevista que concedió a Infobae, habló de su vida personal, más específicamente de su relación amorosa.

Andrea Guzmán desveló acto que llegaría a hacer para no perder su matrimonio

En su conversación, Andrea habló de su esposo Paolo Miscia, que conoció en una playa de República Dominicana y con quien tiene dos hijas.

La actriz fue clara al mencionar: “Él me da libertad, me apoya y respeta mis silencios y relaciones”, dijo.

Sin embargo, mencionó que es totalmente consciente de que las cosas en su relación podrían cambiar y entrar en un momento de crisis, porque es algo común en las parejas.

La actriz tuvo que abandonar la competencia. | Foto: Canal RCN

Hablando acerca de los problemas en pareja, la famosa actriz reveló que si su relación llega atravesar un momento de crisis, ella estaría dispuesta a tener una relación abierta con tal de salvar su matrimonio.

Mencionando que pasó por parejas que eran realmente muy inmaduros, mostraban miedo al compromiso y tenían falta de coherencia, Andrea reveló que día a día le da más importancia a llevar su relación de una forma muy madura.

En cuanto a la relación abierta, Guzmán señaló que este sería un punto que se podría acordar a través del diálogo con su pareja, en caso de que llegaran a necesitarlo.