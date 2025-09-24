Andrea Guzmán Patiño es una de las actrices colombianas más reconocidas de la televisión nacional, gracias a su protagonismo en importantes producciones ha logrado construir una destacable carrera y obtener un mayor reconocimiento.

La bogotana participó en la séptima temporada de MasterChef Celebrity, en la que se destacó por sus habilidades gastronómicas, pero fue eliminada por un grave error. Además, durante su participación en el programa logró captar la atención no solo por su vida laboral, sino también personal.

La actriz está casada con el italiano Paolo Miscia, un profesional en negocios y economía empresarial. Sin embargo, la afirmación sobre estar dispuesta a algunos cambios en un momento de crisis, como tener una relación abierta, generó todo tipo de reacciones.

Frente a los comentarios que surgieron y la divulgación de lo que haría para salvar su relación, Andrea se volvió a pronunciar y aseguró que sus declaraciones se habían malinterpretado, pues no ha pensado en esa posibilidad, pero sí respeta a quienes toman esa decisión.

¿Cuáles son los tips para un matrimonio exitoso?

Durante una conversación con La Kalle, Guzmán reveló el secreto para una relación duradera, aclarando que el crédito se lo debe a su esposo porque es un gran hombre.

“Llevamos 24 años, de casados 17, pero llevamos 24 juntos y yo los cuento desde el día cero porque la verdad han sido maravillosos”, comentó la actriz con una gran sonrisa.

A la respuesta de la Andrea Guzmán, la locutora y presentadora Lala Sarmiento le pidió compartir las mejores recomendaciones para un matrimonio exitoso y que después de tantos se siga conservando esa felicidad como la que ella ha demostrado.

“Yo creo que para mí, prioridad es reírse mucho. La libertad, darse sus espacios, respetarse y la comunicación, creo que esas son las tres cosas que hacen que las cosas fluyan de una manera bonita”, confesó.

La publicación supera los mil me gusta y algunos seguidores aprovecharon para escribir sus opiniones y mostrar su apoyo: “Qué hermoso”, “Que nota una mujer que hable bien del esposo”.