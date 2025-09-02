Andrea Guzmán aclaró si estaría dispuesta abrir su relación y tildó a su esposo de “extraterrestre”

Andrea Guzmán es una reconocida actriz que ha estado en diferentes telenovelas colombianas como Pedro el escamoso, Dejémonos de Vargas y su más reciente aparición en la serie que se encuentra en Netflix La Influencer y será el nuevo lanzamiento del Canal Caracol.

Sin embargo, la bogotana también fue tendencia al participar en la séptima edición de MasterChef Celebrity, donde demostró sus habilidades culinarias, pero en el capítulo del 31 de julio se enfrentó a un reto de eliminación y un error en la preparación la sacó de la cocina.

Tras su salida del reality, la actriz no había vuelto a estar en el foco del ojo público hasta hace unos días, cuando se refirió a su relación y mencionó que era consciente que podría tener un momento de crisis con su pareja y las cosas podrían cambiar.

¿Qué estaría dispuesta hacer Andrea?

En una conversación con Infobae, Guzmán confesó que está en un buen momento con su pareja, pero no se cierra a la posibilidad de abrir su relación si en un futuro llega a tener problemas y es una opción para salvarla.

A raíz de la declaración de la actriz, los seguidores reaccionaron y se hizo viral la respuesta de lo que estaría dispuesta hacer por conservar su matrimonio con el argentino, Paolo Miscia.

Sin embargo, Andrea en una entrevista con Pulzo manifestó que sus anteriores declaraciones se habían malinterpretado y no piensa abrir su relación.

“Estoy felizmente casada, llevo 24 años con mi esposo. No tengo nada en contra de las relaciones abiertas, pero no es mi situación. En este momento estoy en una relación cerrada y no hay planes de abrirla”, aclaró la actriz, haciendo referencia a los rumores que circulan en redes.

Además, se refirió a su esposo de una forma inesperada y su gran sentido del humor: “Tengo que admitir que llevo 24 años en una relación con un extraterrestre. Con un hombre que no es de este planeta. Siempre me sorprende con detalles, y le doy el crédito a mi esposo, porque me tiene enamorada todos los días”.