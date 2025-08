La promesa que Andrea Guzmán no logró cumplir en ‘MasterChef’, pero que aún quiere hacer realidad fuera de cámaras: “Me quedó pendiente”

Andrea Guzmán fue la última participante que abandonó la cocina de MasterChef , en un reto de eliminación en que la suerte no le permitió cumplir su sueño de llegar a la final.

Un pollo crudo fue el causante de su salida, plato que no le dejó alcanzar su sueño en el reality , sino que también le impidió cumplir una promesa que le debe a una de las personas más significativas en su vida.

La promesa que no alcanzó a cumplir en ‘MasterChef’

Fue la experiencia de haber compartido con personas que ella considera maravillosas, con las que no tuvo ningún tipo de roce, más allá de los que se dan dentro del juego.

“Obviamente, cuando uno está jugando es como los niños, uno a veces pelea o se grita o se molesta porque el trabajo en equipo no funcionó como uno esperaba, pero fuera de ese momento de juego, yo con todos tengo una relación fantástica, con ninguno tuve ningún roce”, afirmó la actriz a la revista Vea .

Aunque su paso por la cocina más importante del mundo le dejó gratos recuerdos, Andrea se va con un nudo en la garganta al no haber podido cumplirle una promesa a una gran amiga: Sandra Reyes.

Hace ocho meses que la actriz falleció y el sueño de Andrea era el de cocinarle, pero no pudo hacerlo.

“Es una de las cosas que a mí me quedó pendiente en MasterChef. Yo siempre quise hacer un plato para dedicárselo a ella. Siempre decía el próximo plato, si la vida me da la oportunidad, lo voy a hacer y quiero dedicárselo a Sandra. No pude hacerlo porque salí antes de lo que creía”, contó.