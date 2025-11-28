Suscribirse

GENTE

Carolina Sabino respondió a los ofensivos mensajes que recibió mientras participaba en ‘MasterChef Celebrity’

La actriz compartió los comentarios que recibió en sus redes sociales y fue contundente con su respuesta.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

29 de noviembre de 2025, 12:30 a. m.
Carolina Sabino expuso ofensivos mensajes que recibió mientras estaba en 'MasterChef Celebrity'.

Carolina Sabino hizo parte de la séptima temporada de MasterChef Celebrity y, aunque se destacó por su talento en la cocina y conquistó al jurado en diferentes ocasiones, fue Violeta Bergonzi quien ganó y se llevó el título junto a los 200 millones de pesos.

Con su participación cautivó con su propuesta culinaria, en varios platos combinó ingredientes tradicionales que le permitieron tener un toque innovador y ganarse el famoso ‘cachete’ de Jorge Rausch. Además, a través de sus menús hizo homenaje a sus raíces costeñas y ecuatorianas.

Contexto: Él es el novio de Michelle Rouillard y hacía parte de ‘MasterChef Celebrity’: “Dentro de la competencia me enamoré”

La actriz ha estado muy activa en sus redes sociales, actualmente publica contenido relacionado con sus habilidades culinarias y comparte recetas que podrían hacerse desde casa, lo que le ha permitido conseguir más de 600 mil seguidores.

Sin embargo, el día de hoy sorprendió al subir una captura de pantalla de algunos mensajes que había recibido por parte de una usuaria durante el tiempo que se trasmitió el programa y mostró todos los comentarios ofensivos.

Carolina Sabino en 'MasterChef Celebrity 2025'.

Qué mujer tan fastidiosa es ud. Presumida, sobrada, hipócrita, se cree más que los demás participantes”, fue el primer mensaje, según se observa en la conversación.

Incluso el día de la gran final que se llevó a cabo el pasado 25 de noviembre, le escribió: “Hipócrita hasta el final: ‘Es que me siento ganadora’, ¿pensó que iba a ganar solo por chillar y generar lástima? Más bien aprenda la lección y espero nunca regrese a Colombia, para que ande repitiendo que lleva años viviendo en Ecuador. Ridícula".

Carolina Sabino expuso ofensivos mensajes por parte de una usuaria.

Frente a la cantidad de textos ofensivos, la actriz decidió responderle de manera tranquila y, sin ser grosera, le dejó claro que no le afectó y le deseó a la mujer que pudiera vivir mejores momentos en su vida.

“Tan linda, dulce, e inteligente tú, mi querida Consuelo. Espero que tu vida esté bien, que tu odio hacia los demás pare algún día, y que la vida te ofrezca momentos bonitos, que te permitan ver que es un gran milagro estar vivos y hacer todo lo que amamos y nos hace brillar. ¡Debes tener luz! Búscala en ti.”, contestó.

Violeta Bergonzi reveló qué ha hecho con el dinero que recibió en ‘MasterChef Celebrity’

En una reciente entrevista con Santiago Vargas en Mañana Express, la periodista habló de lo que ya había hecho con el premio que recibió por ganar el concurso de cocina.

Los voy a invertir, ¿sabes que ya doné una parte por adelantado?”, le respondió al presentador, afirmando que antes de saber que obtendría la victoria, surgió una situación y decidió dar una parte del dinero porque sería por una buena causa.

