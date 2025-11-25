Suscribirse

Ella es la ganadora de ‘MasterChef Celebrity’: así fue el momento definitivo

Ella es la celebridad que logró conquistar al jurado con sus preparaciones.

26 de noviembre de 2025, 3:07 a. m.
Ella es la ganadora de 'MasterChef Celebrity'.
MasterChef Celebrity se convirtió en uno de los programas favoritos de muchos televidentes, quienes cada noche disfrutaban de cada prueba y escogían a su preferido para que llegará a la gran final de esta séptima temporada.

Después de cinco meses demostrando sus habilidades gastronómicas y aprendizajes, las mujeres que se destacaron durante toda la competencia y lograron conquistar al jurado con sus preparaciones fueron: Valentina Taguado, Violeta Bergonzi, Carolina Sabino y Alejandra Ávila.

Contexto: Raúl Ocampo no ocultó su favorita y reveló quién debería ganar ‘MasterChef Celebrity 2025’: “Tu puedes princesa”

En la noche del 24 de noviembre se reunieron en una de las cocinas más importantes del país las celebridades que este año hicieron parte de este reality, las cuatro finalistas y los familiares de ellas.

Antes de iniciar con el último reto, se revivieron momentos de cada cocinera durante su participación en el programa y un poco más personales al momento de conocer a los acompañantes, pues la locutora recordó a su abuela falleció mientras ella estaba concursando.

Inteligencia artificial predijo la ganadora de la temporada del 2025.
¿Quién ganó ‘MasterChef Celebrity’?

En el último reto y como también se ha visto en las temporadas anteriores, las cocineras tuvieron que realizar tres platos: entrada, plato fuerte y postre. Con estos, demostraron su conocimiento y aprendizajes adquiridos durante la cocina.

Valentina, Alejandra, Violeta y Carolina tuvieron 60 minutos iniciales para su mise en place, luego tuvieron 30 minutos para la entrada y otros 30 para los platos fuertes.

Hoy tiene que ser la vez que mejor hayan cocinado en sus vidas, expresó Claudia Bahamón, antes de empezar con la prueba y que cada una se dirigiera a la despensa por los ingredientes que necesitaba.

Luego de que las cuatro finalistas presentaron todos sus platos, los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiria y Belén Alonso deliberaron por unos minutos para tomar la difícil decisión, pues afirmaron fue “la final más reñida”.

Finalmente, se conoció que Violeta Bergonzi es la ganadora en esta edición colombiana, pues su sazón, sabores y combinaciones fueron lo que resaltaron a diferencia de sus compañeras, quienes también recibieron buenos comentarios.

La victoria de la presentadora generó todo tipo de reacciones, pues para muchos había sido considera como la favorita por su desempeño y habilidades culinarias; sin embargo, otros usuarios afirmaron que debió haber sido otra de las concursantes.

“Ella no era quien debía ganar”; “excelente cocinera”; “Alejandra era la merecedora del premio, estudió, aprendió y se vio en cada programa su evolución”; “Debió ganar Alejandra... desde el día uno, impecables sus platos y presentación”, entre muchos más.

