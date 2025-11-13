GENTE
Estas son las cuatro celebridades que llegarían a la final de ‘MasterChef Celebrity’
Uno de los programas de cocina más vistos en Colombia está en su recta final y se sabría quienes son los cinco finalistas.
MasterChef Celebrity es uno de los programas que ha logrado conquistar al público noche tras noche, pues no solo la reconocida presentadora Claudia Bahamón y los jurados se han ganado el cariño de los televidentes, sino también la mayoría de celebridades.
El programa está por llegar a su final, pues su penúltimo reto de eliminación se desarrolló el pasado 11 de noviembre, una prueba en la que el producto obligatorio era el café y en la que Valentina Taguado y Raúl Ocampo tuvieron las dos peores preparaciones.
Aunque ninguno de los cocineros conquistó al jurado, Raúl fue el que tuvo que abandonar una de las cocinas más importantes de Colombia y su salida conmovió a sus compañeros, entre ellos a la locutora, quien demostró su tristeza y rompió en llanto.
Celebridades que llegarían a la final de ‘MasterChef Celebrity’
Según lo que circula en redes sociales, el programa de cocina llegaría a su fin el próximo martes 25 de noviembre, una noche en la que se enfrentarán cuatro finalistas y al igual que en las temporadas anteriores, deberán realizar tres preparaciones: entrada, plato fuerte y postre.
Después de la salida del actor, se conocieron las celebridades que continúan en la competencia y conforman el top 6 de esta edición. Sin embargo, los rumores que han surgido en internet y la información presentada por un programa televisivo de entretenimiento, los próximos en salir serían Michelle Rouillard y Pichingo.
La salida de la actriz y el humorista darían conocer a las cuatro concursantes que se enfrentarían en la final: Valentina Taguado, Violeta Bergonzi, Carolina Sabino, Alejandra Ávila.
De las 22 celebridades que empezaron en la competencia, estas cuatro mujeres lograron destacar por sus habilidades gastronómicas durante su participación, e incluso recibieron en diferentes ocasiones el famoso ‘cachete’ de Rausch -gesto que hace cuando le gusta un plato- y se ha vuelto tendencia.
¿Quiénes hicieron parte de ‘MasterChef Celebrity’ 2025?
En esta temporada hubo actrices, actores, exfutbolistas, presentadores y comediantes, que le dieron un toque especial al programa y crearon momentos inolvidables. Cada uno de ellos no solo enriqueció la competencia culinaria, sino también lograron conectaron con el público, quienes demostraron su interés y cercanía en redes.
- Patricia Grisales
- Carolina Sabino
- Michelle Rouillard
- Nicolás Montero
- Alejandra Ávila
- Luly Bossa
- Andrea Guzmán
- Caterine Escobar
- Raúl Ocampo
- Jorge Herrera
- Julián Zuluaga
- Rodrigo Candamil
- Ricardo Vesga
- Yesenia Valencia
- René Higuita
- Mario Alberto Yepes
- Violeta Bergonzi
- Valentina Taguado
- Diego Gómez ‘Pichingo’
- David Sanín Gaviria
- Valeria Aguilar
- Luis Fernando Hoyos