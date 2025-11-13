MasterChef Celebrity es uno de los programas que ha logrado conquistar al público noche tras noche, pues no solo la reconocida presentadora Claudia Bahamón y los jurados se han ganado el cariño de los televidentes, sino también la mayoría de celebridades.

El programa está por llegar a su final, pues su penúltimo reto de eliminación se desarrolló el pasado 11 de noviembre, una prueba en la que el producto obligatorio era el café y en la que Valentina Taguado y Raúl Ocampo tuvieron las dos peores preparaciones.

Aunque ninguno de los cocineros conquistó al jurado, Raúl fue el que tuvo que abandonar una de las cocinas más importantes de Colombia y su salida conmovió a sus compañeros, entre ellos a la locutora, quien demostró su tristeza y rompió en llanto.

Este es el nuevo eliminado de 'MasterChef Celebrity'. | Foto: Instagram @masterchefcelebrityco

Celebridades que llegarían a la final de ‘MasterChef Celebrity’

Según lo que circula en redes sociales, el programa de cocina llegaría a su fin el próximo martes 25 de noviembre, una noche en la que se enfrentarán cuatro finalistas y al igual que en las temporadas anteriores, deberán realizar tres preparaciones: entrada, plato fuerte y postre.

Después de la salida del actor, se conocieron las celebridades que continúan en la competencia y conforman el top 6 de esta edición. Sin embargo, los rumores que han surgido en internet y la información presentada por un programa televisivo de entretenimiento, los próximos en salir serían Michelle Rouillard y Pichingo.

La salida de la actriz y el humorista darían conocer a las cuatro concursantes que se enfrentarían en la final: Valentina Taguado, Violeta Bergonzi, Carolina Sabino, Alejandra Ávila.

De las 22 celebridades que empezaron en la competencia, estas cuatro mujeres lograron destacar por sus habilidades gastronómicas durante su participación, e incluso recibieron en diferentes ocasiones el famoso ‘cachete’ de Rausch -gesto que hace cuando le gusta un plato- y se ha vuelto tendencia.

¿Quiénes hicieron parte de ‘MasterChef Celebrity’ 2025?

En esta temporada hubo actrices, actores, exfutbolistas, presentadores y comediantes, que le dieron un toque especial al programa y crearon momentos inolvidables. Cada uno de ellos no solo enriqueció la competencia culinaria, sino también lograron conectaron con el público, quienes demostraron su interés y cercanía en redes.