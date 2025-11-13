Suscribirse

Estas son las cuatro celebridades que llegarían a la final de ‘MasterChef Celebrity’

Uno de los programas de cocina más vistos en Colombia está en su recta final y se sabría quienes son los cinco finalistas.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

14 de noviembre de 2025, 3:13 a. m.
Estos serían los semifinalistas de 'MasterChef Celebrity'
Estos serían los semifinalistas de 'MasterChef Celebrity' | Foto: Instagram @masterchefcelebrityco

MasterChef Celebrity es uno de los programas que ha logrado conquistar al público noche tras noche, pues no solo la reconocida presentadora Claudia Bahamón y los jurados se han ganado el cariño de los televidentes, sino también la mayoría de celebridades.

El programa está por llegar a su final, pues su penúltimo reto de eliminación se desarrolló el pasado 11 de noviembre, una prueba en la que el producto obligatorio era el café y en la que Valentina Taguado y Raúl Ocampo tuvieron las dos peores preparaciones.

Aunque ninguno de los cocineros conquistó al jurado, Raúl fue el que tuvo que abandonar una de las cocinas más importantes de Colombia y su salida conmovió a sus compañeros, entre ellos a la locutora, quien demostró su tristeza y rompió en llanto.

Este es el nuevo eliminado de 'MasterChef Celebrity'.
Este es el nuevo eliminado de 'MasterChef Celebrity'. | Foto: Instagram @masterchefcelebrityco

Celebridades que llegarían a la final de ‘MasterChef Celebrity’

Según lo que circula en redes sociales, el programa de cocina llegaría a su fin el próximo martes 25 de noviembre, una noche en la que se enfrentarán cuatro finalistas y al igual que en las temporadas anteriores, deberán realizar tres preparaciones: entrada, plato fuerte y postre.

Después de la salida del actor, se conocieron las celebridades que continúan en la competencia y conforman el top 6 de esta edición. Sin embargo, los rumores que han surgido en internet y la información presentada por un programa televisivo de entretenimiento, los próximos en salir serían Michelle Rouillard y Pichingo.

La salida de la actriz y el humorista darían conocer a las cuatro concursantes que se enfrentarían en la final: Valentina Taguado, Violeta Bergonzi, Carolina Sabino, Alejandra Ávila.

De las 22 celebridades que empezaron en la competencia, estas cuatro mujeres lograron destacar por sus habilidades gastronómicas durante su participación, e incluso recibieron en diferentes ocasiones el famoso ‘cachete’ de Rausch -gesto que hace cuando le gusta un plato- y se ha vuelto tendencia.

Contexto: Luis Fernando Hoyos habló de su relación con Claudia Bahamón y su paso por ‘MasterChef Celebrity’

¿Quiénes hicieron parte de ‘MasterChef Celebrity’ 2025?

En esta temporada hubo actrices, actores, exfutbolistas, presentadores y comediantes, que le dieron un toque especial al programa y crearon momentos inolvidables. Cada uno de ellos no solo enriqueció la competencia culinaria, sino también lograron conectaron con el público, quienes demostraron su interés y cercanía en redes.

  1. Patricia Grisales
  2. Carolina Sabino
  3. Michelle Rouillard
  4. Nicolás Montero
  5. Alejandra Ávila
  6. Luly Bossa
  7. Andrea Guzmán
  8. Caterine Escobar
  9. Raúl Ocampo
  10. Jorge Herrera
  11. Julián Zuluaga
  12. Rodrigo Candamil
  13. Ricardo Vesga
  14. Yesenia Valencia
  15. René Higuita
  16. Mario Alberto Yepes
  17. Violeta Bergonzi
  18. Valentina Taguado
  19. Diego Gómez ‘Pichingo’
  20. David Sanín Gaviria
  21. Valeria Aguilar
  22. Luis Fernando Hoyos

Noticias relacionadas

MasterChefMasterChef CelebrityMasterchef celebrity 2025

