Este es el nuevo eliminado de ‘Masterchef Celebrity’; Valentina Taguado rompió en llanto

Una nueva celebridad se despidió de la cocina.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

12 de noviembre de 2025, 3:01 a. m.
Este es el nuevo eliminado de 'MasterChef Celebrity'. | Foto: Instagram @masterchefcelebrityco

Uno de los programas más vistos de la televisión nacional está por llegar a su final, y en la noche del 11 de octubre otra celebridad se despidió de una de las cocinas más importantes de Colombia; su salida causó fuertes emociones en sus compañeros, quienes expresaron su tristeza por la salida del nuevo eliminado.

Sin embargo, antes de conocer a la celebridad que debía abandonar la competencia, Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila se enfrentaron a una caja misteriosa, pues en el reto anterior quedaron empatadas y era necesario conocer quién entraría en el top 6 y subiría al balcón.

La actriz y la presentadora tuvieron 15 minutos para realizar la preparación y presentársela a los chefs Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso. Aunque, ambas llevaron un ceviche al atril, fue Alejandra quien logró conquistar con el sabor de su plato y salvarse de salir de la cocina.

Nuevo eliminado de ‘Masterchef Celebrity’

En el capítulo de hoy se enfrentaron Pichingo, Raúl Ocampo, Carolina Sabino, Michelle Rouillard, Valentina Taguado y Violeta Bergonzi, y el producto que tuvo que resaltar, y que era obligatorio usar, fue el café.

Como en los anteriores retos de eliminación, los cocineros tuvieron 60 minutos para hacer sus preparaciones; sin embargo, en el momento en el que se dirigieron a la despensa, algunos se vieron preocupados por la combinación de los productos que utilizarían.

Durante la degustación, Valentina no recibió comentarios tan positivos, pues le manifestaron que le faltó añadir ingredientes porque su plato era muy “sencillo”, incluso el chef Rausch mostró su descontento y le dijo: “Usted necesita urgentemente que alguien se equivoque”.

Después de que cada uno presentará su plato frente al exigente jurado, se conoció que Raúl Ocampo debía abandonar la competencia, pues su preparación tuvo la mayor cantidad de errores y no logró estar a la altura de la competencia.

El actor afirmó que se arriesgó con su plato, pero los jurados manifestaron que la vez pasada, cuando hizo la misma preparación, los sabores habían resaltado y en esta ocasión, la proteína no iba acorde con el ‘bao’ (panecillo hecho de masa con un relleno que puede ser dulce o salado).

“Eres un chavo que admiro muchísimo, eres un alma vieja en un cuerpo joven, eres un chavo lleno de sabiduría, con una sencillez que me impresiona (...) Trasmites mucha paz y te voy a extrañar”, dijo Belén, agregando que leyó el libro del joven y le tiene gran cariño.

Por su parte, su amiga Valentina rompió en llanto y frente a las cámaras dijo: “Me va a hacer mucha falta, pero sé que vamos a seguir siendo amigos de aquí en adelante”.

¿Quiénes hacen parte del top 6 de la séptima temporada de ‘MasterChef Celebrity’?

  • Valentina Taguado
  • Violeta Bergonzi
  • Alejandra Ávila
  • Carolina Sabino
  • Pichingo
  • Michelle Rouillard.

